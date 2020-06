Afrodescendientes en Punta Arenas creen que racismo y discriminación han disminuido

George Floyd fue sepultado el martes en Estados Unidos. Su muerte, a manos de un policía blanco en Minneapolis conmocionó al mundo, que vio cómo en pleno siglo XXI aún se mantiene con fuerza la discriminación y el racismo, en un país de los llamados “desarrollados”. Pero sin ir tan lejos, en Chile, estas actitudes no son extrañas. La sufren los pueblos originarios y obviamente, los afrodescendientes que se han establecido en nuestras ciudades. Es cosa de ver cómo alguna gente se refiere, por ejemplo, a una ciudadana colombiana de tez oscura, donde la alusión conlleva un sesgo de racismo y machismo en iguales proporciones.

Por lo menos, pareciera que estos desplantes de discriminación han ido disminuyendo, de acuerdo al resultado que arrojó un rápido sondeo por las calles de Punta Arenas. Mariela Montaño, colombiana de la ciudad de Buenaventura, lleva dos años en Chile y reconoce que no ha vivido estas desagradables situaciones, lo mismo opina Yaneth Riasco, que junto a su hermana Bellanira hacía fila para entrar al BancoEstado: “Tengo 12 años en Punta Arenas y ha cambiado mucho, pero no he sufrido racismo; acá hay gente que sí la ha vivido, pero el día que pase yo misma voy a la tele a hablar. De repente hay gente a la que le da temor reconocerlo, pero a mí no, porque uno no debe temerle a nadie”.

Advierten un cambio

Trece años lleva en Chile Raysa Maleno, de nacionalidad dominicana, y que ha notado cambios en la sociedad: “Antes sí había mucho más racismo, pero ahora como que las personas están más acostumbradas, más sociables y conscientes. Me tocó sufrirlo en su momento, me decían negra, o subía a un colectivo y se bajaba la otra persona, cosas así. O que nadie te da trabajo o te trataban de que venías a quitarle el trabajo a las chilenas. Yo diría que esto empezó a cambiar hace unos cuatro años”.

En esa misma fila del banco, se encontraba el ciudadano haitiano Junior Chery, cuyos tres años en Chile le han permitido mejorar su dominio del idioma castellano: “No sentimos racismo, yo no molesto a nadie y nadie me molesta. Estoy bien con todo. Cuando llegamos, era un poquito complicado, pero cuando uno llega a otro país, tiene que buscar trabajo”.

En la esquina opuesta, también esperando su turno para entrar a otro banco, Reiner Castro, de Buenaventura, Colombia, comentó que “casi no he vivido discriminación, hay unos que otros. Ayer, por ejemplo, fui a la barcaza, había comprado el pasaje, saqué el certificado que nos piden de salud para verificar todo esto del coronavirus; había que hacer una fila y una chica no me dejó pasar, porque me faltaba un requisito y no quisieron ayudarme. Son actitudes, la forma en que le hablan a uno, o tú pides un favor a alguien y no te lo hacen, o te mira y cruza la calle, pensando que le vas a hacer algo. Llevo cuatro años, pero aparte de eso, no he sufrido racismo ni aquí ni en Porvenir”.

También José Pandale, de Colombia, cuenta que ha notado que en algunas ocasiones lo han observado con desconfianza, pero que más allá de eso, no ha debido soportar insultos por su nacionalidad o piel.

Portando una gran carpeta con documentos, Edmond Desir, de Haití, en un complicado español afirmó no haber sentido racismo, pero que a la hora de hacer sus trámites de visa y extranjería se le complica el manejo del Internet, “está malo para el extranjero ahora. Trabajo en una empresa pesquera y me tratan bien. Llevo dos años seis meses acá y no he tenido problemas, porque estoy muy a gusto en Chile”, aseguró el ciudadano haitiano, que como tantos otros, encontró en Punta Arenas el lugar donde seguir progresando.

Candidata a reina

Un caso especial lo representa María Fernanda Vergara, joven colombiana de 23 años y que por segundo año consecutivo, participa en un certamen de belleza a nivel regional. Actualmente es una de las postulantes a Miss Catwalk Patagonia, y a pesar de que lleva nueve años en Punta Arenas, “he sufrido discriminación por ser negra, y la verdad, eso duele, pero me he mantenido firme, porque a fin de cuenta, a mí no me evalúan por ser negra, sino, por mi intelectualidad, conocimiento, inteligencia, es decir, por todas las capacidades que tengo yo para ofrecer y desarrollarme como persona. Es tanto que podría dar clases sobre todas las culturas y etnias a los niños, para que nuestra generación pueda cambiar y ya no tenga ni crezca con ese estigma de que la raza negra debe ser discriminada; lo encuentro nefasto, pues no apruebo la discriminación de ninguna índole”, asegura la ex estudiante del Instituto Superior de Comercio.

En todo caso, esos episodios que vivió desde pequeña los ha ido superando, aunque le costó relacionarse con gente, hacer amistades, estudiar y trabajar, simplemente por ser de otra nacionalidad. Pero hoy en día está realizando un plan especial de Ingeniería en Administración de Empresas, y además, es contadora y técnico en Administración de Empresas, habla inglés intermedio e italiano y trabajó en la Transbordadora Austral Broom durante cuatro años, aunque por ahora, debido a la pandemia, se encuentra cesante.