Agia estima en hasta $800 millones la inversión necesaria para contar con recinto definitivo

Contar con un espacio definitivo para acoger no sólo las actividades asociadas a la Expo Magallanes, sino a otras que vayan en directo beneficio de la comunidad, es el anhelo que este lunes durante la inauguración de la vigésima versión del evento, dejó más que claro ante las autoridades, la presidenta de la Asociación Gremial de Industrias y Artesanos de Magallanes (Agia), Teresa Celedón Aguila.

Sin embargo y teniendo claro que como en otros años, las palabras se las puede llevar el viento, ayer en conversación con La Prensa Austral, reiteró dicho planteamiento, toda vez que la ciudad amerita tener –a su juicio- urgentemente una infraestructura que posibilite acoger exposiciones y la venta de productos, tanto de los artesanos, como de los industriales de la zona y socios de la gremial.

Pero una cosa son las intenciones y otra, los costos asociados, punto donde a veces la voluntad política pareciera –a su juicio- tener la mirada hacia un costado. “Necesitamos que exista un real avance en esta problemática que nos aqueja. Actualmente, llevar a cabo la Expo Magallanes tiene un costo que supera los $30 millones, tomando en cuenta el arriendo, la publicidad, el tema de seguridad, logística y comidas, entre otras variables. Y con todo, aunque se invirtiera más, no es posible contar con las comodidades que se requieren en un evento de este tipo, a favor de los expositores y visitantes. En lo que respecta a nosotros, elaboramos años atrás un proyecto que contempla una infraestructura de un piso y acceso a estacionamiento para mil autos, lo que marcaría una gran diferencia a la manera de acoger a la comunidad. Esta idea significaría invertir entre $600 y $800 millones, considerando idealmente unas tres hectáreas de terreno, porque si bien con una estaría todo bien, hay que pensar en las proyecciones de crecimiento. El problema es que sea de la manera que se plantee, no vemos voluntad política que nos haga pensar en un resultado favorable”, dijo.

Más de dos décadas

Y esto último, no es algo nuevo. La tentativa de conseguir el emblemático recinto tiene varios episodios en años anteriores, los que a la postre, no llegaron a buen puerto para la Agia. “La primera vez que me involucré 100% en solicitar esto al gobierno de turno, fue hacia fines de los ‘90. Les hablé de lo que significaba tener un lugar y por entonces, nos otorgaron uno que estaba en Avenida Bulnes, en la intersección con pasaje Retiro, específicamente en un terreno desocupado aledaño al servicentro Copec. No obstante, a la hora de querer materializar nuestro proyecto, todo se estancaba. Se hicieron estudios de las cotas de agua y de suelo, entre otros, pero no se avanzó y nos tuvieron ilusionados durante varios años. Como dije el lunes, hemos llegado a gastar $11 millones en estudios en las últimas administraciones de gobierno, llegando inclusive a encontrarnos con respuestas tales como que era la municipalidad la que debía hacerse cargo del tema porque nosotros solos, como organización privada, no podíamos presentar la iniciativa. Así fue quedando de lado nuestro sueño, que estaba plasmado en una maqueta que mostrábamos en la misma Expo”, acotó señalando que en los últimos tres gobiernos, la respuesta más repetida a esta idea es que ‘el proyecto no es viable’”.

Voluntad política

Por lo mismo, Celedón remarcó que el diagnóstico de lo que ha debido enfrentar la Agia es uno e indesmentible: “Existe una verdadera falta de voluntad política y por lo mismo es primordial que de una vez por todas haya un pronunciamiento certero de las autoridades. Hasta ahora, si no fuera por el apoyo de los directivos del Liceo San José, que han colocado a disposición el establecimiento, lo que agradecemos mucho, no sabemos dónde estaríamos haciendo este evento. Ahora, considerando que el lunes en el lanzamiento de la Expo estaban todas las autoridades, alguna acción concreta se tendría que desarrollar, de su parte”.