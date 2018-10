Core Miguel Sierpe: “Agradezco que el alcalde Claudio Radonich se esté preocupando por la celebración, pero ésta es una fiesta de la región completa”

El domingo 21 de octubre se realizó el lanzamiento oficial de la conmemoración de los 500 años de la primera Circunnavegación a la Tierra y el hallazgo del estrecho de Magallanes por el navegante portugués Hernando de Magallanes. Sin embargo, recién comienzan a aparecer algunas interrogantes respecto a por qué el municipio local se apropió de un evento que en realidad involucra a toda la región.

La presidenta de la Comisión Social y Cultural del Consejo Regional (Core), Roxana Gallardo, señaló que ella no sabe si celebraría este tipo de fecha, porque al final hablar de descubrimiento le causa un doble sentido. “Qué descubrimiento si el estrecho ha estado siempre ahí. La verdad que escuchar música de España o portuguesa me provoca un doble sentido, porque hechos como éste trajeron más dolor que beneficios. De verdad lo de los 500 años no es algo que a mí me quite el sueño, en cuanto a la participación que han tenido los consejeros regionales no sé si nuestro rol es involucrarnos en este tipo de cosas. Hay una comisión de los 500 años, yo sé que algunos consejeros se anotaron en ésta, pero al parecer no han sido llamados. La verdad es que yo me metí en esto por un tema con la gente, a mí me preocupa el día a día, represento más a la gente común y corriente que no está ni ahí con los 500 años”, precisó.

El también Core Miguel Sierpe manifestó que desde que se había conformado las Comisión Regional de los 500 años -integrada por secretarías ministeriales de Cultura, Deportes, Obras Públicas, Vivienda y Economía, la Dirección de Planificación, además de representantes de las Fuerzas Armadas, los gobernadores de Magallanes y Tierra del Fuego y el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich- los consejeros regionales no habían sido convocados a ninguna reunión.

“Agradezco que el alcalde Claudio Radonich se esté preocupando por la celebración de los 500 años, pero ésta es una fiesta de la región completa, de todas las provincias y comunas, por lo tanto debiera ser organizada por el gobierno regional, hay que decir que de la administración anterior hasta ahora no se han dado señales al respecto, a pesar que entiendo que en este gobierno hay una persona contratada y está a cargo de este tema, el señor Caldichoury (José Domingo), pero que no ha citado jamás a los representantes del Core. Para ser honestos en las reuniones con la intendenta (María Teresa Castañón) se le planteó claramente que ésa era nuestra opinión”, subrayó.

Sierpe dijo que los consejeros regionales como parte del gobierno regional deben tener un rol más activo en la conmemoración de los 500 años, pero desgraciadamente esto no se está dando. “Alguien tiene que coordinar esto y creo que la responsabilidad de celebrar el Día de la Región recae en el gobierno regional. No critico lo que ha hecho el alcalde Radonich, porque por lo menos es algo lo que se ha hecho y el tiempo pasa tan violentamente que es poco dos años para la envergadura de una fiesta de estas características”, manifestó.

Proyecto

Dentro de los proyectos priorizados por el actual gobierno destaca el Plan de Mejoramiento Integral del Cerro de la Cruz y Construcción del Ascensor Panorámico para ello se destinarían $2.500 millones del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

Respecto de este tema la consejera regional Roxana Gallardo indicó que con el cariño que le tiene al alcalde Radonich no sabe si es conveniente gastar este dinero para subir al cerro “porque tampoco estamos hablando del Santa Lucía, no es que no se pueda subir a pie. Hacer este tipo de gastos habiendo otras necesidades más urgentes a mí no me gusta”, sentenció.