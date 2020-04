Agricultores locales elevan ventas gracias a la cuarentena sanitaria

La cuarentena ha puesto en el ojo del huracán a las cadenas de supermercados, generando grandes aglomeraciones y cierres de locales por alarmas sanitarias entre los trabajadores. Debido a esto, muchos magallánicos han optado por comprar los productos de primera necesidad en los almacenes de barrio o, para la compra de frutas y verduras, hacerlo a agricultores regionales.

Gracias a esto, estos últimos han sacado buenos dividendos gracias al explosivo aumento en sus ventas. De hecho, muchos declaran que ya se les están acabando sus productos debido a la alta demanda de hortalizas y otros productos cosechados en Magallanes.

Este es el caso de Rosa Cárdenas, quien dijo que “estoy totalmente contenta, porque he tenido una multitud de gente comprando mis productos. Ya nos van quedando muy pocas cosas, como habas, repollos y récula”.

Añadió que “hay un vehículo que viene a buscar los productos y los reparte. Así evitamos que se junte mucha gente en mi casa, lo llevamos a domicilio”.

Karen Vargas, por otro lado, acotó: “Yo me dedico más a la producción de frutillas y huevos y ya se me acabaron las frutillas, la gente compró mucha. Sólo me quedan huevos. Las ventas estuvieron muy buenas, espero que este mercado campesino continúe”.

Karen aclaró que, contrario a la señora Rosa, evitó hacer entregas a domicilio y prefirió vender sus productos presencialmente en su predio: “Comúnmente hago reparto, pero lo dejé de hacer por el coronavirus y la gente comenzó a hacer las compras acá mismo”.

Estrella Pérez, productora magallánica de choclo dulce, dijo que “nos fue súper bien, vendimos todas las hortalizas, sólo me van quedando papas. El coronavirus nos ayudó a nosotros, porque la gente se volcó a las parcelas a comprar. Estoy muy feliz por todo esto”.

Fabiola Fernández, agricultora desde hace 25 años, también le ha ido bien en sus ventas, pero con un cierto freno en los últimos días, ya que vende ensaladas al vacío llamadas “Ensaladas de la Fabi” y las vende a través de los supermercados Unimarc, los cuales estuvieron cerrados por casi una semana. Otro de los lugares en que vendía sus productos era en hoteles de la región, los cuales llevan cerrados varias semanas.