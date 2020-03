Agrupación de ciclistas mujeres fomentan el uso de la bicicleta en Punta Arenas

“Pedaleras del Sur” se encarga de realizar salidas grupales, competencias infantiles y charlas en colegios sobre educación vial.

Existen desde octubre de 2018 y actualmente cuentan con 28 miembros. La agrupación “Pedaleras del Sur” ha creado un espacio donde mujeres de todas las edades pueden reunirse a realizar salidas para andar en bicicleta y ayudar a la comunidad, sobretodo los niños, para que se entusiasmen en practicar este deporte.

En Punta Arenas el promedio de ciclistas aumentó un 18%, contra el 17% de la media nacional. La cantidad de gente que practica esta actividad no sólo lo hace para mejorar su estado físico. Para la presidenta de “Pedaleras del Sur”, Julia Llancabur, el aumento de ciclistas se debe a que “la gente está buscando un cambio en su vida, y no sólo por tema de salud, sino porque también quieren ayudar al medio ambiente. Al salir en bicicleta uno contamina mucho menos y además disminuye mucho el tiempo de sus trayectos. Ahora piensan: ‘En vez de demorarme 30 minutos esperando una locomoción, me puedo ir en bici y llegó en 15’. Y también ayuda mucho a disminuir el estrés y mejorar la calidad de vida”.

La agrupación realiza salidas tres veces a la semana en la mañana y una jornada los lunes en la tarde. Además, cada una de las integrantes busca a una compañera para realizar rutas especiales. También organizan competencias infantiles para niños entre 2 a 16 años. La más importante es la que desarrollarán este invierno, la cual tendrá tres fechas.

Y se encargan de realizar charlas sobre el uso de la bicicleta y de educación vial en distintos colegios.

“Nosotras queremos fomentar el uso de la bicicleta en los niños, porque, si los enganchamos a ellos, después lo hacen con su familia y así va creciendo el número de personas que la empieza a utilizar. Además queremos que tengan una educación vial completa, de cómo utilizar las ciclovías, cómo andar en la calle y cómo comportarse con otros vehículos y peatones. Mientras más chicos lo aprendan, es mejor”, afirma Llancabur.

El grupo está trabajando con la empresa encargada de diseñar el proyecto de los 60 kilómetros de ciclovías para la cuidad.