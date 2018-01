Agrupación de DD.HH. exige respuestas concretas a intendencia ante compromiso de solución habitacional

Roberto Vilches Silva

Un grupo de cinco personas, lideradas por Manuel Aguilante Barrientos, ex preso político y quien lleva diez días en huelga de hambre al interior del edificio de los Derechos Humanos, conocido como Palacio de la Risa, concurrió hasta la intendencia de Magallanes para entregar una misiva en la que manifiestan sus demandas a nivel nacional y regional.

La primera de ellas tiene que ver con que el gobierno de Michelle Bachelet responda oficialmente sobre qué ocurrirá con la suspendida Mesa de Diálogo de Derechos Humanos con el Ministerio del Interior, hecho que ocurrió la semana pasada. Mientras que en el plano local, buscan obtener alguna respuesta sobre los compromisos de vivienda suscritos en octubre de 2015 con el intendente Jorge Flies.

Así lo detalló Manuel Aguilante, quien lideró esta iniciativa “nos interesa saber si finalmente se materializarán en hechos los compromisos que realizó el intendente hace dos años o van a traspasar esta responsabilidad al gobierno de Sebastián Piñera”.

Además el ex preso político magallánico reflexionó de esta manera al ser consultado ante una respuesta negativa por parte de la autoridad: “Esperamos que no sea así, ya que confiamos en la palabra empeñada por las autoridades regionales. Nuestra lucha se trata de lograr una solución habitacional a nuestros compañeros que llevan 40 años a la espera de una vivienda”, enfatizó el presidente de la Agrupación de Usuarios Prais.

El encargado de recibir y escuchar las propuestas de esta organización fue Pablo Bussenius, en su calidad actual de seremi (s) de Gobierno, quien reconoció que el intendente Jorge Flies, asumió una serie de compromisos en la anterior huelga de hambre. “Sabemos que el tema de las viviendas es algo esencial y reconozco que no se ha avanzado a la velocidad que uno quisiera”.

De todas formas la autoridad regional se mostró optimista ante una solución a corto plazo: “Tengo entendido que se ha trabajado bastante sobre este tema, principalmente en lo que tiene que ver con las glosas presupuestarias, aunque reconozco que no tengo todos los antecedentes del caso”, sentenció el también secretario regional ministerial de Justicia y Derechos Humanos.

Es necesario recordar que Manuel Aguilante mantuvo una huelga de hambre durante tres meses en 2015, la que culminó con acuerdos con la intendencia y el Serviu. Principalmente con el hecho de ofrecer un terreno y facilitar el acceso a viviendas para 120 ex presos políticos.