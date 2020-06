Agrupación de Sordos advierte desinformación y falta de acceso a los servicios del Estado

Se realizó entrega de mascarillas con mica para facilitar la lectura de labios.

No pueden leer los labios por los tapabocas, los hospitales no tienen traductores al lenguaje de señas y no se permite que vayan con acompañantes, además que las declaraciones nacionales y regionales, y todas las cápsulas informativas no tienen intérprete en lengua de señas. Esta es la doble exclusión de quienes tienen discapacidades auditivas, los mismos, que en estos tiempos de pandemia han debido batallar para tener un acceso que muchos dan por sentado.

La presidenta de la Agrupación de Sordos de Punta Arenas (Aspa) Julie Christie Christie reconoció que las barreras que existen en los servicios públicos los hacen sentir “menos”, cuando son iguales. “La comunidad sorda no es diferente, no es menos, pero existe una desigualdad por la comunicación y ojalá que eso se pueda resolver”, abogó.

En el contexto de la pandemia, algunas personas sordas han sufrido discriminación en el Servicio de Registro Civil, notarías y también en los hospitales. “Lo hemos vivido en mis compañeros que son sordos, y no pueden acceder con intérprete, no pueden comunicarse, las personas son muy duras en ese sentido y así es muy difícil hacer valer sus derechos”, complementó.

Admite que esta es una situación frecuente en personas con discapacidad, ya que requieren de un acompañamiento. No sólo se trata de la atención que reciben en hospitales, sino también han tenido problemas con el Registro Social de Hogares y en las postulaciones a las distintas ayudas técnicas, donde no siempre comprenden lo que les están informando y donde no saben cómo se puede acceder porque los comunicados no se han adaptado. Para ella es importante que quienes están en alguna situación de discapacidad puedan tener un acompañamiento que los apoye, especialmente en los servicios en que no hay intérprete de lengua de señas.

En su opinión, es necesario avanzar en materia de inclusión, de manera transversal, pero aclara que no es un tema de ayudar a otro, sino que tiene que ver con el respecto a las personas como seres humanos. “Hemos recibido reclamos y nos han hecho ver distintas situaciones que les preocupan y hemos tratado de abordarlos, sensibilizar y difundir en los distintos actores que interactúan con las personas sordas”.

Debido a que el uso de mascarillas ha implicado una barrera para la comunicación de personas sordas, autoridades regionales en conjunto con la Universidad de Magallanes, hicieron entrega de mascarillas con mica de manera de permitir que las personas sordas puedan leer los labios.