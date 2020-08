Agrupación Ecológica denunció ante el municipio basura en los alrededores del Humedal

El 1 de agosto, un operativo de limpieza en el Humedal Tres Puentes dio cuenta de una realidad a la que se le ha hecho el “quite”: la gran cantidad de basura depositada en los alrededores, especialmente en el sector en el que se estacionan los camiones y en la Avenida José Joaquín Pérez. Desde desechos plásticos, envoltorios de comida, latas, hasta neumáticos de los enormes vehículos, son dejados sin ningún pudor en el sector.

Algunos integrantes de la Agrupación Ecológica Patagónica registraron videos y fotografías, a principios del mes pasado y pusieron una denuncia en la Municipalidad de Punta Arenas. Sin embargo, se trata de un problema permanente en el sector y en la organización ambiental lamentan que no haya una adecuada fiscalización y que éstas se hagan siempre y cuando haya una denuncia con fotografías y videos, pero no como una política de mantener limpia esa zona.

Eduardo Rice fue quien registró un video que movilizó al municipio. En él se aprecia una gran cantidad de neumáticos, latas de aerosol, baterías de auto, envases de aceite para autos y otros desperdicios asociados. “En calle José Joaquín Pérez, donde están Crosur, Indura, y la caletera, que es donde se estacionan los camioneros dejan imposible, esto ha sido siempre, pero ahora ha sido mucho más. Un grupo de muchachos limpió el sector, aunque la denuncia la hice un poco antes. Envié un correo a la municipalidad, con copia al alcalde y a la agrupación, con todo el material de foto y video. Internamente le respondieron que iban a ir a fiscalizar y cursar multas a ciertos camiones, pero a mí no me llegó ninguna respuesta, pero me quedé tranquilo, porque se la hicieron llegar a la agrupación”.

Rice, que recorre todos los días el Humedal, asegura que siempre se encuentra con basura, pero que en los últimos días ha bajado. “Igual no hay que cargarle la mano 100% a los camioneros; son los que más ensucian, pero llega gente de otros lados que lleva lavadoras, colchones, basura domiciliaria; da rabia y pena porque no hay conciencia. Otro tema son las colillas de cigarros en el mirador, que es impresionante cómo botan el cenicero del auto ahí mismo”, graficó.

Otro aspecto que desalienta, reconoce el integrante de la agrupación es que se deba correr el riesgo de registrar estas conductas, para hacer las respectivas denuncias. “En la municipalidad no fiscalizan mientras uno no denuncie, y para que sea más creíble, hay que enviar un video o fotos, y es complicado ponerse a grabar directamente, porque corres el riesgo que te agarren a piedrazos. Además, lo que tengo entendido es que ese sector no es para estacionamiento de camiones”, advirtió.