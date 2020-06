Agrupación Ecológica realiza gestiones para revertir proyecto de vía elevada

Aunque el proyecto para construir la vía elevada en el sector de Tres Puentes ya está oleado y sacramentado, diversas agrupaciones se encuentran realizando gestiones y encuentros para plasmar sus observaciones a la iniciativa, así como del irreparable daño ecológico que causará en el humedal y a las especies que lo habitan. En esa línea, hoy se realizará un conversatorio virtual a las 19,30 horas, organizado por estudiantes y arquitectos y que contará con la participación de la Agrupación Ecológica Patagónica y del arquitecto urbanista José Luis Subiabre. El objetivo es informar del estado del proyecto, las consecuencias e impactos ambientales, económicos y sociales que tendrá y qué acciones se podrían tomar en el corto plazo para impedir su concreción.

Si bien no podrá estar presente en la reunión, puesto que asistirá a un encuentro del Comité Ambiental Comunal, en el que se discutirá la ordenanza de acuerdo a la nueva Ley de Humedales, el representante de la Agrupación Ecológica Patagónica, Humberto Gómez, adelantó algunos de los temas que los inquietan ante este plan.

“Estamos averiguando cómo podemos hacer entender al Estado que un proyecto como éste sí tiene que someterse a un estudio de impacto ambiental. Nos estamos asesorando en materias legales, porque desde el mismo Mop nos dijeron que no era necesario un estudio de este tipo, pero hay muchas voces disidentes entre profesionales de la misma área, que indican que sí debió tenerlo”, partió señalando Gómez.

Sin embargo, ellos como agrupación no plantean que no se haga nada en el sector, “en la primera consulta ciudadana, en 2015, se votó que se construya una rotonda regulada, que no causaría problema. El paso sobre nivel es el gran dilema, porque es una megaobra de puro cemento al lado de un humedal que ya tiene protección legal”. En ese sentido, pusieron como ejemplo una intersección idéntica en la comuna de Los Angeles, con mucho mayor tráfico vehicular y de máquinas pesadas, que se solucionó simplemente instalando semáforos y mucho más económica que el megaproyecto que se pretende establecer.

“Lo otro que nos molesta, no como ambientalista sino como magallánico, es que el proyecto se impuso desde Santiago. La consulta ciudadana se trató de informarnos lo que iban a hacer. Y ahora, la constructora también es de Santiago, entonces se habla de trabajo para la región, pero Vilicic o Salfa que son nuestras constructoras que están muchos años en la región, por qué la dejan afuera. Sigue siento todo centralista, las platas de los estudios se hicieron todas en Santiago, las evaluaciones de sitio igual, entonces cómo seguimos aceptando lo mismo”, manifestó Humberto Gómez.

Y aunque las autoridades insisten en que el humedal no se verá afectado (algo absurdo, considerando el nivel de construcción que se quiere instalar), Gómez recalca que seguirán dando la pelea. “En todo Chile pasa exactamente lo mismo: rellenan, hacen caminos, trazan y no le preguntan a nadie. Es el mismo modo de operar del ministerio y el reclamo es el mismo de todas las organizaciones que forman parte de la Red Nacional de Humedales”, concluyó.

En abril pasado, el seremi de Obras Públicas, aseguró que el proyecto de la vía elevada se mantiene en pausa, a la espera que el ministro del ramo adopte una decisión en tal sentido. El consorcio Ingeniería y Construcción Icafal se había adjudicado la ejecución de la obra. El presupuesto asciende a los 23 mil millones de pesos.