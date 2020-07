Agrupación promueve ayuda a familias en directo apoyo de adultos mayores

Grupo surgió en tiempos de crisis por la emergencia

sanitaria y lleva alimentos y otros apoyos a familias,

pero principalmente a ancianos que viven solos.

“A veces la paso muy mal y que le voy a hacer. Estoy solo y a veces no he tenido para comer”, dice emocionado Juan Alba, 81 años, tras abrir la puerta de su casa en la esquina de los pasajes Martín Cerda y Pablo de Rokha, en la población Pablo Neruda.

La suave brisa matinal de domingo entumeció aún más a los voluntarios de la Agrupación Amigos Solidarios de la Patagonia, que acudieron ayer hasta el hogar de este adulto mayor que llegó a vivir a Punta Arenas cuando tenía 15 años de edad tras dejar su natal isla de Chiloé.

Dificultosamente avanza hasta la puerta de calle con su andador. Una artrosis en sus rodillas lo limitan para caminar por sí solo y necesariamente debe apoyarse en la estructura metálica.

El primero que se acerca a saludarlo es Bastián Castro, sicólogo, uno de los 120 voluntarios de la Agrupación Amigos Solidarios de la Patagonia, quien le dice que han llegado con la caja de alimentos que necesita. Don Juan mira con alegría y luego le acercan otro regalo: un cubrecama y ropa gruesa para abrigarse más en los días invernales.

Trabajó hasta noviembre pasado y durante 13 años en la Dirección de Aseo y Ornato de la municipalidad. Aún recuerda que en enero pasado lo visitó el alcalde Claudio Radonich y con cierta molestia señala: “vino el alcalde con una secretaria y quedó en ayudarme para que pueda operarme, pero no ha pasado nada. Antes iba al hospital, pero más allá de los remedios no me han hecho nada más”.

Una bandera de su equipo de fútbol, la U, destaca en la pared del living comedor de su vivienda, más diversos objetos que forman parte de su compañía en medio de la soledad que tiene. Es viudo y también murió su única hija hace unos 20 años.

“La vida me ha tocado difícil y que le vamos a hacer. Hay que seguir, pero a veces la paso muy mal”, dice con ojos llorosos como queriendo escapar de la nostalgia y agrega: “igual tuve una compañera porque enviudé joven, pero también falleció”, afirma mirando al horizonte en medio del silencio de sus ocasionales visitantes que lo escuchan en el patio de acceso a la casa.

Sí admite que tiene el apoyo de una vecina que le ayuda a pagar las cuentas o cuando necesita que le compre algo del centro. Dice que su trabajo en aseo y ornato fue duro durante los 13 años con jornadas que comenzaban a las 4 de la madrugada cuando medio Punta Arenas dormía y la concluía a las 13,30 horas. Sin embargo, el frío le pasó la cuenta y hoy lo sufren sus huesos por la artrosis.

Manuel Vergara, vocero de la Agrupación Amigos Solidarios de la Patagonia, señala que ellos se unieron por las redes sociales, especialmente por Facebook y hoy ya tienen socios de otras ciudades que les ayudan con aportes monetarios, mientras otras personas se comunican para apoyarlos con vestuario, víveres y uno que otro elemento.

Bastián Castro dice que ayer distribuyeron cajas con alimentos a 15 familias y esta asistencia la están haciendo una vez al mes. Al comienzo lo hacían cada dos semanas, pero ahora demoran un poco porque han reforzado la caja de alimentos con más productos con un costo equivalente a $40 mil en promedio.