Aidée Ojeda ganó concurso a la Mejor Empanada Criolla con una masa que incluyó cerveza en su mezcla

Pasadas las 11 horas de ayer, en la Plaza Muñoz Gamero, frente al municipio, las mesas fueron instaladas para realizar el concurso a la Mejor Empanada Criolla. De las seis finalistas, solamente llegaron tres concursantes, Aidée Ojeda Muñoz, Leonora Saavedra Pino y Mónica Marilicán Toledo, que sin perder tiempo, comenzaron a preparar su masa, calentar el aceite y el pino, y finalmente, freír las empanadas, mientras el frío se hacía sentir en el centro de la ciudad.

El jurado, mientras tanto, tomaba ubicación a la espera de degustar el plato típico. La ganadora del año pasado, Ada Ruiz; la Reina Guachaca, Bárbara Salgado; Mladen Maslov, de ITV Patagonia, y Jorge Gómez de Radio El Pingüino, fueron los encargados de definir a las ganadoras.

Tras un pie de cueca de la Agrupación Cuequera Esmeralda, se entregaron los premios. La ganadora fue Aidée Ojeda Muñoz, que representó a la población Eusebio Lillo y Cumbres Patagónicas. La vecina se hizo acreedora a un premio de 250 mil pesos.

“No es que me haya decidido a participar, sino que mi vecina me inscribió y después me avisó, pero creí que era algo de la junta de vecinos. Pero cuando llegué el sábado y estaba el alcalde, el seremi, dije ‘oh dónde estoy metida’. Pero a Dios gracias salí airosa de esto. Nunca imaginé que más encima iba a ganar”, reconoció Ojeda Muñoz, que trabaja en el quincho Los Potreros del Sur, en el terminal de buses interurbanos Mina Loreto, en la esquina de Chiloé e Ignacio Carrera Pinto.

Las vende en su casa

De todas maneras, preparar empanadas es algo que hace habitualmente, pues “vendo todos los fines de semana en mi casa, así que esto me ayuda para poder seguir adelante”. Asimismo, Aidée Ojeda, que llegó acompañada de sus hijas Scarlet y Cristina Castro, también confesó cuáles fueron los ingredientes novedosos que incorporó a su preparación: “La masa la hago con sal, harina, agua, aceite y cerveza, que le da más efervescencia, queda crujiente; y el pino le pongo poco aliño, pero le incluyo morrón, una receta española, que marca la diferencia en el sabor”. Finalmente, expresó su felicidad por el premio, puesto que “vengo saliendo de tres meses de recuperación por una cirugía complicada a un riñón, entonces son hartas cosas, pero la familia siempre apoyándome, y este premio ayuda de todas maneras”.

Mónica Marilicán se quedó con el tercer puesto, y un premio de 100 mil pesos, mientras que el segundo lugar correspondió a Leonora Saavedra, que obtuvo $150.000.

Respecto de la elección, la jurado Ada Ruiz aseguró que fue muy difícil elegir la mejor empanada: “Estuvo harto peleado, las masas estaban bien crocantes y los pinos, jugositos como a mí me gustan. Así que fue bastante difícil. Le deseo a la ganadora que le vaya súper bien, porque a mí me sirvió bastante el concurso, porque tengo mi propio negocio ahora y me va excelente, tengo las agendas todas llenas; me cambió la vida, ya no tengo tiempo para nada, paso trabajando, pero ya llegará la recompensa”, comentó Ruiz, que tiene su negocio “Panadería Bruno” en la población Nelda Panicucci.

Se viene la

Fiesta Criolla

Finalmente, el alcalde Claudio Radonich, junto con agradecer la participación de las concursantes, ya vislumbra las seis jornadas de Fiesta Criolla en el Parque María Behety. “Muy contentos de que pese al frío hayamos podido concluir este concurso que es toda una tradición, que no es sólo pasarlo bien, sino que hacerlo en la plaza. Con las condiciones de clima que hubo, se nos ‘bajaron’ algunos concursantes. Había seis inscritos y llegaron las valientes, finalmente”.

Respecto de la Fiesta Criolla, precisó que habrá 128 locales, “de kermesse, juegos, comida, está prohibida la venta de alcohol porque es una fiesta familiar, y se va a desarrollar desde mañana (hoy) hasta el domingo, de 11 a 22 horas, y a partir de las 15 horas, con shows continuados de artistas regionales; hay seguridad y limpieza reforzada, para que los vecinos que se queden en nuestra ciudad puedan pasar un buen momento a compartir de una manera segura”, invitó el alcalde.