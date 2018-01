Al menos quince vehículos modificados han sido retirados de circulación en los últimos operativos policiales

En la lucha por remover de las calles a los conductores infractores de la ley, el alcalde Radonich informó que desde las cero horas de hoy los semáforos del cuadrante Angamos-Independencia-España-Costanera funcionarán con normalidad y que “los autos que no cumplan con las normas van a tener un espacio garantizado en el corral municipal”.

Hasta las instalaciones del nuevo corral municipal, en el Barrio Industrial, llegó pasadas las 11 horas de ayer el alcalde Claudio Radonich, con el propósito de recorrer el lugar y dar a conocer los resultados del operativo efectuado por Carabineros en los últimos días que tenía como fin sacar de circulación de las calles de Punta Arenas a aquellos vehículos modificados cuyos conductores infrinjan la normativa de tránsito.

Acompañado por el prefecto de Carabineros de Magallanes, coronel Ricardo Rubat; el subcomisario de la Primera Comisaría, capitán Marcelo Ruiz, y el jefe de Operaciones del municipio, Sergio Becerra, el edil informó que han sido quince los automóviles que la Central de Comunicaciones de Carabineros ha ordenado a transportistas de grúas particulares trasladar hasta el depósito de vehículos, en el sector norte de la ciudad.

“Quiero agradecer a Carabineros porque esto no es una pega de un día, sino que aquí hay un trabajo sistemático, de inteligencia, donde la Ley de Tránsito está obsoleta y de cómo poder generar las condiciones para tener una ciudad más segura y con esto lo hemos comprobado. Hoy hay quince vehículos que han sido retirados no porque hayamos querido, sino porque se fiscalizó y son autos que no tienen los papeles al día”, deslindó Radonich.

A su vez reiteró que las carreras clandestinas ponen en peligro a los conductores y a personas inocentes, así como el uso de roncadores que alteran la tranquilidad de aquellos que deben conciliar el sueño, y para esto volvió a hacerle un llamado a los parlamentarios a modificar la actual normativa, a la cual calificó de “obsoleta”.

Por otra parte, y como una de las tantas medidas que aseguró serán aplicadas de aquí en adelante, a partir de las cero horas de hoy, los semáforos del cuadrante de las calle Angamos, Avenida España, Avenida Costanera y Avenida Independencia, se mantendrán funcionando y no operarán de forma intermitente como es de costumbre.

“Con esto se impedirá hacer piques porque van a tener que pasarse una luz roja y eso va a ser materia de sanción si son fiscalizados. El llamado para los amigos que tienen estos vehículos es que queremos que se diviertan, pero queremos que su diversión sea segura y respetando al resto de los vecinos. Nuestra ciudad no puede aparecer en los medios nacionales como una ciudad ‘far west’ y que cualquiera puede hacer trompos en la calle, claramente está prohibido y vamos a cumplir y dar todas las facilidades a Carabineros”, recalcó.

Mayor capacidad

en el corral municipal

En el mismo tenor, el coronel Rubat dejó en claro que este operativo de control y fiscalización se viene haciendo desde siempre y no a raíz de los últimos episodios que han salido a la palestra.

“El problema principal era que antes los autos no se podían sacar de circulación por que no existía la capacidad en el corral municipal para poder trasladarlos. Ahora, por una gestión que realizó el alcalde, Carabineros está procediendo a retirar esos vehículos”, remarcó el jefe policial, aseverando que continuarán los funcionarios de Orden en las calles durante la noche.

De igual manera, y en cuanto a la dimensión que actualmente dispone el corral municipal para el depósito de vehículos, el jefe de Operaciones, Sergio Becerra, ratificó que “en estos momentos ya tenemos capacidad como para hacer un ordenamiento y en la plataforma que habilitamos ahora tenemos más o menos para almacenar a unos 400 vehículos”.

Además adelantó que durante los primeros días de febrero serán rematados 145 automóviles que ya están declarados abandonados, mientras que en el mes de marzo otro lote de chatarra de aquellos vehículos que fueron quemados o no cuentan con identificación será igualmente subastado.

Rotunda negativa a

solicitud de autódromo

Consultado ante el requerimiento que expresó la Comunidad Oficial de Vehículos Tunning, respecto a disponer para los conductores de un espacio que tuviera las condiciones necesarias para llevar a cabo este tipo de actividades, el jefe comunal descartó rotundamente dicha solicitud precisando que aquellos que quieran realizar este tipo de eventos privados que utilicen el autódromo de Cabo Negro.

“Estas son actividades privadas y no sé desde cuándo la municipalidad tiene que hacer autódromos para que carreras ilegales se hagan en un recinto privado. No sé si en un país normal eso existe, aquí no va a ser así. Acá hay un autódromo privado y a la gente que le guste correr que invierta su dinero en poder hacerlo en un lugar cerrado sin correr peligro para los vecinos. Si alguien está dispuesto en invertir miles de pesos en un auto ¿por qué no lo hace arrendando una pista donde se hacen competencias permanentes? Yo prefiero destinar esa plata en médicos”, acotó Radonich.