Alarma causa presencia de ratas almizcleras en la ciudad

En los últimos días, su presencia ha espantado a más de alguien. A simple vista podría pensarse que es un “guarén”, lo que de inmediato causa pánico. Pero observando con más detenimiento, quienes lo han visto no tienen dudas: se trata de la rata almizclera. Una especie de roedor acuático, generalmente visible en áreas rurales, pero que poco a poco está teniendo mayor presencia en la ciudad. En casas cercanas a cursos de agua como chorrillos, en el Loteo Vrsalovic e incluso en villa La Molinera, vecinos han dado cuenta de apariciones.

La rata almizclera es, al igual que el castor, el visón y el conejo, una especie introducida por el ser humano, ya que es originaria de Norteamérica. Los primeros ejemplares fueron dejados por argentinos en Tierra del Fuego, con el objetivo de que sean un aporte a la industria de la peletería. Sin embargo, la especie prosperó y ya se encuentra en el continente, aunque si bien es considerada por el Servicio Agrícola y Ganadero, Sag, como especie dañina, la rata almizclera es la que menos perjuicios provoca al medio ambiente, si se la compara con el castor o el visón.

Su tamaño va desde los 40 a 70 centímetros de largo y pesa entre 600 gramos a 2 kilos. Es casi cuatro veces el tamaño de una rata común y su pelaje es corto y denso, de color café claro y marrón. Normalmente con confundidos con los coipos (especie nativa), aunque la diferencia principal está en la cola.

El encargado regional de protección de los recursos naturales renovables de Sag Magallanes, Nicolás Soto Volkart, explicó que, a diferencia del visón, el conejo y el castor, las otras especies introducidas, “no se le ha demostrado un impacto ambiental tan sensible y significativo como a las otras especies. En el caso del Humedal Tres Puentes, hace unos dos años ha habido avistamiento y en este momento se está evaluando y observando cómo se comporta el ecosistema con su presencia. Es muy probable que no se generen impactos significativos”, planteó.

Aprender a

vivir con ellas

El problema es que se le está viendo en la ciudad, generando el habitual espanto que provocan los roedores. “El guarén, la laucha, la rata negra, que igualmente son introducidas. Lo que vamos a tener que hacer con esta otra especie es aprender a convivir con ellas, en el sentido de que hay que desarrollar estrategias para evitar su presencia y en el evento que aparezcan, ser objeto de control. Ahora, la rata almizclera es una especie que depende del agua para poder vivir, y por eso se puede encontrar asociada a canales de agua, ríos, riachuelos o cuerpos de agua como el Humedal Tres Puentes o la laguna María Behety, donde hemos tenido avistamientos. Si no tiene esos ambientes, la especie no se desarrolla. Sin perjuicio de ello, en su búsqueda de esos ambientes, se puede trasladar, y aparecen en la calle, pero en términos generales, no representa riesgos, no es agresivo, que vaya a meterse en las casas a buscar comida, porque su alimento está asociado al agua. Son herbívoros, se alimentan esencialmente de plantas acuáticas y eventualmente, de pequeños invertebrados que están en su ecosistema. Pero no debiera causar crisis y mayor impacto en la salud pública”, recalcó.

Soto advirtió sí, que en el radio urbano, “no se puede hacer prácticas de controles por la vía de caza. Entonces, dentro de las casas, tal como se hace control de lauchas y ratas, se usan algunos anticoagulantes, que son venenos y esencialmente, medidas preventivas, entre ellas, mantener un muy buen aseo, sin materia orgánica dispersa en los patios. En ese sentido, medidas de prevención y si la situación es muy crítica, hacer control al interior de los domicilios. En los ambientes silvestres como áreas protegidas y ambiente rural uno tampoco puede hacer libre disposición de venenos, porque eso está con prohibición”.

En todo caso, el Servicio Agrícola y Ganadero está dispuesto a orientar a la comunidad cuando se produzca algún hallazgo de rata almizclera, que suelen confundirse con los “guarenes”. El llamado sí es a mantener la calma, puesto que no representan un riesgo para las personas, ya que evitan la presencia humana. “El primer mensaje a la gente es que no intervengan, que salga solo, y no tratar de capturarlo, que es la primera tendencia”. Y mucho menos dispararles, porque si bien la Ley Nº19.473 que regula la caza y captura de fauna silvestre, establece que esta especie puede ser cazada en cualquier época del año y sin limitación en el número de ejemplares, esta actividad está prohibida en el área urbana.

Uno de los riesgos que podría tener la permanencia de la rata almizclera, por ejemplo, en el Humedal Tres Puentes, es que uno de sus principales depredadores es el visón, cuya hipotética llegada significaría una catástrofe, especialmente para las aves. Al respecto, Nicolás Soto expone que “en el continente aún no se han visto visones. Los tenemos con mucho desarrollo en Tierra del Fuego y en isla Navarino. En esta parte de la región están a la altura de Puerto Edén. En la provincia de Magallanes, en la parte continental, no se han visto. Pero hay otros depredadores como el quique, que es un animal nativo o el hurón, los zorros, que son carnívoros presentes en el ecosistema o eventualmente los pumas, que, en la medida que aparecen estas presas que no estaban presentes, ellos van respondiendo. Habiendo rata almizclera y una población que eventualmente creciera, es altamente probable que se incorporen en la cadena trófica de esos carnívoros. Igualmente, las aves rapaces es altamente probable que estén haciendo regulaciones de esta especie, de manera natural”, finalizó el encargado regional de protección de los recursos naturales renovables del Sag Magallanes.