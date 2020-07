Alcalde Claudio Radonich “chuteó” para fin de año cualquier definición electoral

Le quedan cinco meses en el cargo, porque el próximo 16 de diciembre Claudio Radonich concluye su periodo de cuatro años de alcalde.

Con 15.209 votos el año 2016 llegó al Palacio José Montes. Mucho más atrás Ramón Lobos obtuvo 6.576 sufragios y Emilio Boccazzi, que fue a la reelección, consiguió apenas 5.588 votos (en 2012 había triunfado con 16.144 sufragios).

Fue así que el candidato de “Chile Vamos” llegó a la alcaldía de Punta Arenas, con el 47% de los sufragios.

Cuatro años después, Radonich Jiménez, se deja querer y también esperar. Sabe que tiene la “sartén por el mango”. Y a todos los de su sector de un hilo, porque nadie sabe qué quiere hacer. Si ir a la reelección municipal o pelear el cupo senatorial que estaría dejando su “enemigo acérrimo”, Carlos Bianchi.

A su haber, Radonich tiene el mérito de ser el primer alcalde de derecha en llegar al municipio, por sufragio popular. Dejó atrás los tiempos de la Concertación o ex Nueva Mayoría.

¿Futuro político?

“Hoy estoy full en la emergencia social, por tanto cualquier definición la voy a tomar a fin de año”, fue la respuesta que entregó a La Prensa Austral el jefe comunal a la consulta sobre su futuro electoral.

Por más que se le preguntó, insistió en que su prioridad actual es el tema social, producto de la pandemia. “Por tanto hay bastante tiempo. Ustedes se dan cuenta que esto cambia de manera importante y no depende de uno. Pero hoy mi preocupación e interés es poder continuar con la colaboración social que estamos entregando y que son fundamentales, más que nunca”.

Respecto a la eventual salida de Carlos Bianchi, y de si le gustaría disputar ese cupo, la respuesta fue con evasivas. “Creo que los cargos no tienen nombre, son los ciudadanos los que deben votar. La política hoy está muy desprestigiada y estoy seguro que las próximas elecciones pueden dar muchas sorpresas, por tanto no es un tema que dependa de mí. Y la decisión la voy a tomar pensando dónde puedo ser un aporte para nuestra ciudad: desde afuera o adentro de la municipalidad. Pero no hay ningún apuro. Insisto, la prioridad hoy es el tema social, que está muy complicado, demasiado difícil en Punta Arenas”.

Plaza

Uno de los compromisos de Radonich al llegar a la alcaldía fue reparar la deteriorada losa de la Plaza Benjamín Muñoz Gamero.

La gestión de 4 años está llegando a su fin y el principal paseo de Punta Arenas está igual, o peor de deteriorado.

“Le he reiterado a los dos últimos intendentes que pongan a votación este proyecto, y no solamente la plaza sino una cartera importante de muchos más que no se han votado en el Consejo Regional. Hace una semana lo solicité expresamente, pero por una razón de fondo, que es dar más empleos. Hoy tenemos que invertir en obras públicas de tal manera de reactivar nuestra economía y que la gente no esté cesante. Por tanto, la última vez que lo envié debe ser hace tres semanas como varios otros proyectos que el Core podría poner en tabla”.

Semaforización

Existe un proyecto para instalar semáforos en 10 esquinas, pero está a la espera de que Transportes los financie con platas sectoriales.

“Pero como la respuesta ha demorado, decidimos partir y financiar nosotros el semáforo de 21 de Mayo y Pedro Aguirre Cerda, proyecto que irá enlazado a la creación de la Unidad de Control de Tránsito, vital para que todos los semáforos estén coordinados”.