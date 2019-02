Alcalde Claudio Radonich: “El municipio no puede eliminar perros, aunque se trate de canes mordedores”

El alcalde Claudio Radonich se refirió ayer al resultado entregado por la última encuesta de Calidad de Vida Urbana realizada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y donde Punta Arenas ocupa el lugar 16 entre las ciudades más afectadas por los perros callejeros. Radonich reconoce que si bien se ha avanzado harto en este tema sigue siendo un problema.

“Somos la comuna de Chile que tiene más perros chipeados y quiero ser súper claro, la Ley de Tenencia Responsables o ‘Ley Cholito’ como es más conocida, obliga a la municipalidad a respetar procedimientos. Muchos vecinos se quejan por la cantidad de perros que hay sobre todo en algunas poblaciones y me dicen alcalde por qué no los saca, incluso hay algunos más drásticos por qué no los elimina, yo les aclaro que esto está reglado, los perros son sujeto de derecho y el municipio no puede eliminar perros, aunque se trate de canes mordedores, la única autoridad facultada para hacerlo es el Servicio de Salud”, apuntó.

El alcalde indicó que con los perros abandonados tenían un procedimiento a seguir, si había una denuncia tenían que ser retirados y ver si tenía chip, pero lamentablemente ocurría que habían veces que los dueños no iban a buscarlo y que esos se quedaban en el canil.

Cabe señalar que la municipalidad actualmente se encuentra licitando un programa de Control de sobrepoblación canina y educación de tenencia responsable, para lo cual el gobierno regional les entregó $213 millones 965 mil.

Censo canino

Radonich manifestó que además este año les correspondía realizar un censo canino tal como se hizo hace diez años para ver si las políticas de esterilización han dado resultado en la comuna.

“A simple vista se podría decir que hay menos perros que hace diez años y los que hoy están en la calle son canes mayores ya no hay perros pequeños. En las poblaciones nos encontramos con muchos perros que tienen dueño que son grandes y están estresados por el espacio reducido donde están y qué es lo que hacen los dueños en vez de sacarlos a pasear, van y les abren el portón para que salgan a la calle y ahí nos generan un problema porque cuando recibimos denuncias porque han mordido a alguien y van los fiscalizadores o del Servicio de Salud los amos los guardan y no los entregan. Si bien el tema de los perros en las calles ha bajado, sigue siendo un problema”, recalcó.

Finalmente indicó que calculaban que son más 20 mil los perros chipeados y hay inscritos sólo alrededor de 3 mil, “el proceso en sí es muy engorroso sobre todo para las personas más adultas”, sentenció.