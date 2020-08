Alcalde Claudio Radonich: «Es una luz naranja necesaria y que responde a un relajamiento»

Tras retroceso sanitario de Punta Arenas Tanto el Cementerio Municipal Sara Braun como el Parque María Behety cerrarán los fines de semana y festivos. Asimismo, se dispondrá de nuevas medidas para atención presencial de servicios en establecimientos educacionales

No cerrar la puerta a mayores restricciones, pero tampoco abrirla por la irresponsabilidad o relajamiento. Así lo señalaba el alcalde Claudio Radonich poco antes que el ministro de Salud, Enrique Paris, diera a conocer que Punta Arenas retrocedía de “Preparación” a “Transición” debido a cifras que, desgraciadamente, revelan un aumento muy importante de un 200% en la variación de casos en los últimos siete días.

Tras la información emanada desde La Moneda, la autoridad municipal sostuvo que «lamentablemente esta es una luz naranja necesaria y que responde a un relajamiento más allá de los esfuerzos que hemos visto en el comercio, oficinas y empresas en materia de estándar sanitario».

Radonich valoró el que diversos sectores estén haciendo esfuerzos para la prevención de las personas, no obstante, «no sacamos nada con mantener ese estándar en el trabajo, por 8 horas, si cuando llegamos a la casa nos sacamos las mascarillas y nos ponemos a hacer fiestas o reuniones sociales, olvidando que el Covid está las 24 horas y todos los días».

Fue ayer durante la mañana cuando Radonich se comunicó con autoridades de Salud y médicos del Hospital Clínico para conocer cuál era la situación en la comuna. «Se me explicó que se concluye que este brote no está focalizado en una o dos partes, porque la alta movilidad ha significado aumentos importantes aunque no con casos graves, pero eso puede cambiar en cualquier momento».

Agregó que lo importante ahora es respetar las nuevas disposiciones, pero también seguir evitando a diario las aglomeraciones. Por tal razón, informó que el Cementerio Municipal Sara Braun y el Parque María Behety (ambos reabiertos hace algunos días) cerrarán ahora los fines de semana y festivos. Asimismo, se dispondrán de nuevas medidas sanitarias y de número de atención para los servicios presenciales que se entregan en los colegios (Escuela Portugal, Liceo Luis Alberto Barrera y Liceo Sara Braun).

«Sólo esperamos que haya una mayor consciencia, porque nadie quiere llegar a una cuarentena. Pero, se debe entender que el autocuidado es fundamental y que ya no depende de decretos, normas, leyes o sanciones, sino de entender que todos debemos cuidarnos», enfatizó el alcalde Radonich.