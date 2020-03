Alcalde Claudio Radonich: “Mi preocupación es por todas las personas con las que tuve contacto desde el 10 de marzo”

Tras iniciar la etapa de cuarentena al estar bajo observación por el coronavirus, el jefe comunal respondió que se encuentra bien de salud, sin tener ningún síntoma

“Hasta ahora no tengo ningún síntoma de los que podría tener, pero esta observación dura 14 días (desde el 10 de marzo), así que me quedan 6 días aún para estar en observación. Pero por ahora, estoy sin ningún problema trabajando desde mi casa”. Así con estas palabras, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, comenzaba su aclaratoria sobre la etapa de observación en la que se encuentra debido a un contacto que tuvo con un paciente positivo de este virus.

¿Cómo se enteró que debía entrar en etapa de cuarentena?

“El lunes a las 19 horas recibí una llamada del Minsal y me dijeron que yo había estado con una persona que dio positivo. Efectivamente tuve una reunión con esa persona el 10 de marzo junto al director de Obras Municipales, dos arquitectos y un ministro de fe de la reunión. Por lo tanto, los cinco estamos en esta situación. Ahora estoy en mis funciones, pero vía on line para cumplir con los protocolos establecidos”.

¿Cómo tomó la noticia?

“Fue una sorpresa esta noticia, pero estoy con los cinco sentidos puestos en el trabajo municipal desde mi casa”.

¿Cuál es el plan municipal para los próximos días?

“Estamos esperando confirmar el cierre de todo el comercio no esencial, para que toda la ciudad entre en cuarentena voluntaria por 14 días. Esta medida busca que el impacto de esta crisis sea moderada. Queremos atenuar con esto la velocidad de contagio”.

¿Qué ocurre con las personas que tuvieron contacto con usted desde el 10 de marzo?

“Mi preocupación es por todas las personas con las que tuve contacto desde el 10 de marzo. Feria saludable, reuniones de vecinos, reunión con la ministra de Transportes, el Sindicato de Mujeres Pesqueras, etc. Hay muchas personas que tuvieron contacto conmigo y le pregunté a Salud sobre esto y me respondieron que no hay protocolo para las terceras personas. Es decir, hay que esperar para hacerme el examen y saber si doy positivo del Covid-19 o no, antes no hay ningún protocolo”.