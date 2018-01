Alcalde de Natales: “Yo no he pedido el desalojo de predio tomado”

Fernando Paredes descartó aplicar la medida de fuerza frente a esta ocupación ilegal.

Pasadas las 18 horas de este viernes, el alcalde de Puerto Natales, Fernando Paredes y funcionarios municipales concurrieron a los lotes tomados por unas 60 personas que corresponden a un terreno de Bienes Nacionales y a otro que está bajo concesión gratuita del municipio.

Sergio Painel, líder de los ejecutantes de la toma, explicó al alcalde y a su equipo las razones de fondo que lo empujaron a realizar la ocupación de los mencionados lotes, señalando que requerían una solución a su problemática de vivienda, ya que si bien la mayoría son trabajadores, están pagando precios demasiado altos por los arriendos.

En los predios tomados es posible ver una veintena de precarias construcciones, donde además el último tiempo se han ido sumando migrantes, principalmente de nacionalidad colombiana.

Paredes instó a los pobladores a integrarse a los canales formales que existen para solucionar su problemática habitacional. Es así que colocó a disposición de los pobladores a su equipo de asistentes sociales para iniciar el trabajo individual con el registro social de hogares.

Por otra parte, el jefe comunal informó del trabajo que está llevando a cabo la Entidad Patrocinante Municipal y los llamó a considerar una vía de solución a través de esta entidad.

Aplausos para Paredes

De esta forma y con aplausos para el alcalde Fernando Paredes, se selló un acuerdo de colaboración y trabajo entre los pobladores y el municipio local, en orden a encontrar una pronta solución a este conflicto.

Por último, no pasó inadvertido el desmentido formulado por el alcalde, cuando señaló que el municipio no pidió ningún desalojo, que no estaba en su ánimo ni interés, no obstante, también señaló que la medida de fuerza de la toma, no era la vía más adecuada para solucionar la demanda habitacional de los pobladores.

Cabe consignar que en la edición de este jueves de La Prensa Austral, el gobernador subrogante de Ultima Esperanza, Rodrigo Hernández, informó que el municipio de Natales habría solicitado desalojar a las personas que conforman la toma del lote C1.