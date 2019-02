Alcalde de Recoleta compartió experiencias exitosas de su comuna

Los éxitos y logros del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, los quiso compartir con dirigentes sociales y vecinos que llegaron ayer en la tarde al Instituto Superior de Comercio (Insuco).

Llegó invitado a Punta Arenas por la dirigencia local del Partido Comunista, para el conservatorio y la Fiesta de los Abrazos, que se realiza hoy en el Parque María Behety.

El nombre es Oscar Daniel Jadue Jadue, chileno de origen palestino, arquitecto, sociólogo y muy a pesar de su padre, militante comunista.

El éxito de su gestión lo llevó a ser reelegido en la alcaldía de Recoleta.

Siempre está innovando con proyectos cuya raíz y beneficios son para la gente.

Entre ellos se cuenta la primera farmacia popular.

La semana pasada inauguró Recoletra y las ventas ya superan los 15 millones de pesos, con filas interminables de gente de todas las comunas que va a comprar libros, de todas las editoriales, con valores de 40 y 60 por ciento más barato que en el mercado.

Antes puso en funcionamiento una inmobiliaria popular, a través del cual personas vulnerables de Recoleta pueden arrendar departamentos de tres dormitorios, baño, cocina, living, cancelando un valor que no supere el 25 por ciento del ingreso familiar.

A esto se suma el proyecto de la Universidad Abierta. A fines de diciembre abrieron la convocatoria a talleres y seminarios. La próxima semana darán a conocer toda la malla, luego de recibir más de mil 700 propuestas, 300 doctores y magister de las universidades más importantes del país.

“Acá el alumno no paga nada. Esta es una apuesta por democratizar el saber y el conocimiento a través del voluntariado. Todos los que hagan clases, investigación y extensión no cobran y los que vayan a estudiar no se les cobra nada”.

Habló de Escuela Abierta, otro programa que mantiene todos los colegios abiertos hasta las 22 horas, de lunes a viernes. Sábado y domingo de 9 de la mañana a diez de la noche, de manera que se puedan ocupar en diversas actividades.

Estos proyectos ya son temas de conversación con otros municipios que quieran replicar estas experiencias populares.

Fiesta Abrazos

Dalivor Eterovic formuló una invitación a la comunidad que quiera asistir a la Fiesta de los Abrazos, que se realizará durante la presente jornada en el Parque María Behety, a partir de las 10 de la mañana.

Los asistentes podrán disfrutar de cordero con papas y ensaladas, a seis mil pesos el plato.

Habrá música en vivo e intervenciones políticas. Están invitados los demás partidos, para que esta sea una instancia de diálogo y unidad, indicó el dirigente del PC.