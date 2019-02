Alcalde de San Gregorio criticó a GeoPark y Enap por nula ayuda en incendio de su casa

“Las pérdidas fueron totales. El inmueble se destruyó completamente. Lo mismo los enseres personales”, dijo Edgar Cárcamo.

Recuerdos personales que jamás podrá recuperar. Dos motos que eran parte de su vida. Fotos, documentos y un sinnúmero de cosas que el siniestro se encargó de destruir en cosa de minutos, dejando pérdidas millonarias.

Esto le sucedió el viernes al alcalde de San Gregorio, Edgar Cárcamo, que lo perdió todo en un voraz incendio que destruyó la casa municipal que ocupaba con su esposa, el pasado viernes 8 de febrero.

Ese día, pasadas las siete de la tarde, salió a comprar cigarrillos donde la Tía Lala, un local ubicado a unos mil metros de la casa.

Estaba en esos menesteres cuando un fuerte olor a humo invadió la villa. Era un incendio, no podía ser otra cosa.

Regresó inmediatamente. Pero al llegar las llamas tenían envuelta la casa. Los mismos vecinos trataban de colaborar, al igual que empresas particulares, pero el fuerte viento se encargó de hacer lo suyo.

“Muy duro”

“Fue un momento muy duro, sin duda. Imagínate perder una cantidad importante de cosas personales, que son las que justamente uno echa de menos. Todos los días te vas dando cuenta que algo te falta”, declaró ayer a La Prensa Austral, Edgar Cárcamo.

“No es fácil remontar, porque si bien son cosas materiales, hay cosas que van más allá de lo material. Envuelven una parte afectiva y sentimental y eso es lo que uno más lamenta”.

Falla eléctrica

Según los peritajes de Bomberos, el siniestro ocurrió cerca de las 19 horas, y el origen estaría en una fatiga del material eléctrico.

“Las pérdidas fueron totales. El inmueble se destruyó completamente. Lo mismo los enseres personales. Y el fuego comprometió el garaje, donde se me quemó un vehículo particular, una moto Harley y una moto Honda XR-250, entre muchas otras cosas. Claro que estas son las pertenencias más afectivas que echo de menos porque envuelven sentimientos, recuerdos y eso no lo recuperas más”.

Como la casa es municipal existen seguros, por lo tanto están a la espera de los resultados de los trámites para iniciar la reconstrucción. Además verá si pueden postular a un fondo de emergencia.

Coincide en que lo vivido lo considera uno de los episodios duros de su vida.

“Curiosamente yo siempre lamenté hechos de esta naturaleza, cuando los veía desde la otra vereda, pero al ser uno el afectado como cambian las cosas. No estaba equivocado cuando decía que lo material se puede reconstruir, pero cuando se pierden cosas de un valor personal muy grande, que envuelven lo sentimental y emocional, eso es muy triste”.

Duras críticas

De lo malo siempre hay que rescatar algo bueno. Por eso agradece públicamente el apoyo incondicional que recibió de la comunidad, de la empresa privada, que estuvo disponible, apoyando y atacando el siniestro. “Hubo cuatro camiones aljibe y eso hizo que se controlara el incendio, más allá de que Punta Arenas envió a la Quinta Compañía para asegurar que no se activara en la madrugada”.

Destacó a Eduvino Torres, Constructora Salfa, Milena Paz, a través de su representante legal Luis Alarcón, y la estancia ganadera Punta Delgada que también hizo lo propio con camiones aljibe.

“Lamentablemente no puedo decir lo mismo, y quiero que se destaque, de GeoPark, una compañía que ha amasado fortunas en la comuna de San Gregorio, que tiene un carro de última generación, y cuando tú los llamas te dicen no tener conductor. Esas cosas no pueden ser”.

Además, el alcalde Cárcamo dijo que “Enap, que también tiene camiones habilitados para este tipo de emergencias, tampoco concurrió al llamado de emergencia. Da mucha pena, porque son empresas que pertenecen a la comuna, son un polo de desarrollo productivo importante en San Gregorio, pero que al momento de exhibir el compromiso social que deben tener no lo hacen, desde hace mucho tiempo”.