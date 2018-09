Alcalde de San Gregorio, Edgar Cárcamo, refiriéndose al ganadero Alfonso Campos: “Tiene que haber alguna herida que no le ha cicatrizado a este caballero y quiere buscar algún responsable”

El jefe de la comuna rural estima que el interés del abogado querellante Alfonso Campos en seguir con la nueva arista de la investigación que busca responsabilizar a los presuntos acarreadores, tendría que ver con la derrota de su esposa como aspirante a la alcaldía en los comicios de 2016.

Una nueva arista del caso “acarreados” está investigando el Ministerio Público luego de que la investigación arrojara testimonios y declaraciones de los votantes interrogados que fueron formalizados, quienes habrían sindicado a algunas autoridades electas por la comuna de San Gregorio como quienes habrían incitado a las personas a sufragar en dicha jurisdicción.

Este proceso, en el que se deberá determinar si efectivamente existen responsables en el delito que infringe la Ley Electoral, está basado en la querella interpuesta por el abogado Alfonso Campos, quien dijo a La Prensa Austral que “esta gente que fue a votar no lo hizo por su cuenta, sino que fue pedida por ciertos candidatos”.

Saliendo al paso de estos reproches, el alcalde de la comuna en cuestión, Edgar Cárcamo Alderete explicó que la incitación a votar por algún aspirante previo a los comicios es legítimo y las campañas forman parte de dicho proceso democrático. No obstante, el hecho debe condenarse cuando existen incentivos de por medio, que a su juicio, es un asunto que ya estaría “resuelto y despejado”.

“La verdad es que desconozco absolutamente la materia, de acuerdo al contenido de la investigación, en el sentido de que si alguno de los candidatos o autoridades electas incitaron a votar en San Gregorio, pero yo creo que eso es legítimo, o sea, todos los candidatos lo que hacen es tratar de cautivar los votos. En campaña, los candidatos recorren todo el territorio comunal, hablan con la gente y les presentan sus propuestas de trabajo. Ahí no veo hasta qué punto se puede calificar como incitar o no, es parte de la campaña y del juego democrático. Distinta es la situación si algunos de los candidatos ofrece algún incentivo como trabajo, dinero o comprar las voluntades de las personas, y hasta donde yo tengo entendido es un tema que está resuelto y despejado”, aseveró.

En este aspecto, y respecto a la acción penal que presentó el querellante, aclaró que “estamos en un país libre y democrático y cualquiera puede interponer las acciones legales que estime conveniente. Creo que si hay alguien afectado respecto a la imagen pública, alguna autoridad, tendrá derecho también a retrucar una contrademanda por descalificaciones, por calumnias o injurias. No es tan fácil señalar con el dedo a una autoridad y decirle: ‘mire, usted cometió este delito’”.

No obstante, el jefe comunal recalcó sus críticas respecto al interés del abogado Campos en seguir con la causa en la nueva arista de la investigación que busca responsabilizar a los presuntos acarreadores, suponiendo que la principal motivación sería la derrota de su esposa, la ex candidata Isabel Ojeda Harambour, a la alcaldía de San Gregorio en los comicios municipales de 2016.

“No sé cuál pueda ser el interés que pueda tener él, bueno está claro, la señora era candidata a la alcaldía y le fue pésimo en la votación. Si él considera que puede revertir la situación y pueda la señora ser alcaldesa a esta altura lo veo bastante complicado, porque la diferencia de votos no fue menor. No sé si es un hostigamiento dirigido a alguna autoridad en particular, sea en mi envestidura como alcalde o de algún concejal. Si hay algún ensañamiento en particular y está tratando de buscar algún tipo de resquicio ya es otro tema. Tiene que haber alguna herida que no le ha cicatrizado a este caballero y quiere buscar algún responsable. Todos conocemos la figura de Alfonso Campos en la región y por lo tanto, nadie le da mucho crédito a sus comentarios”, sentenció.