Alcalde le pidió la renuncia al asesor del Area Salud de la Cormupa

Claudio Radonich solicitó las disculpas en la sesión de Concejo realizada ayer, por el hecho que protagonizó Gabriel Vega.

No fue precisamente la noticia de los detenidos y los desmanes en la Plaza Benjamín Muñoz Gamero la que ayer en la mañana acaparó la atención del alcalde Claudio Radonich.

Viendo La Prensa Austral sus ojos se clavaron en la nota que decía: “Presidente de RN restó horas a kinesiólogo en consultorio y se las cedió a su pareja”.

Fue un golpe durísimo. El presidente regional de Renovación Nacional, Gabriel Vega Gutiérrez, fue colocado por Radonich en la Corporación Municipal. Es de su confianza y por eso se desayunó leyendo la prensa.

Y como el hombre tiene su carácter, al ver quebrantada las confianzas no le titubeó la mano para llamarlo por teléfono y pedirle de inmediato que presentara la renuncia.

Pero horas después habría surgido una conversación entre ambos, de cuyos resultados dependería la permanencia del funcionario en el Area de Salud.

Vega, que es de los que siempre asiste a las reuniones de Concejo, acompañando a la jefa del Area Salud, Rosa Bidart, ayer no estaba en la sede vecinal de villa Los Españoles, donde sesionó el Concejo. Bidart estaba, pero no Vega.

Era obvio que el tema informado ayer sería abordado en la reunión.

Lo que hizo el timonel del partido político del jefe comunal, fue restar arbitrariamente 22 horas a un kinesiólogo que presta funciones en el consultorio Carlos Ibáñez, para cederlas a su pareja, también kinesióloga, pero del Centro de Salud Familiar Juan Damianovic.

Aunque la investigación sumaria será la encargada de aclarar los hechos, lo que trascendió es que la pareja de Vega fue contratada este año gracias a las 22 horas del refuerzo de la campaña de invierno, que de paso perjudicó a otras funcionarias que solían desempeñar esas labores.

Pero como el contrato terminó, el asesor del Area Salud encontró la fórmula para ayudar a la profesional, con quien le une una relación sentimental, y le traspasó a ella las 22 horas que le restó al kinesiólogo del consultorio Carlos Ibáñez, cuya experiencia es de cinco años sobre los 8 meses de trabajo de la mujer.

Los concejales Verónica Aguilar, Daniela Panicucci, Mauricio Bahamondes, José Aguilante, Alejandro Soler y Arturo Díaz, solicitaron a la Cormupa dejar sin efecto la medida y que se le reintegren las horas al kinesiólogo más experimentado.

Alcalde solicitó disculpas

El alcalde Claudio Radonich confirmó al Concejo que ordenó una investigación sumaria y de paso lamentó profundamente lo sucedido, “porque esto pone en jaque un proceso que había sido limpio (concurso), y como siempre lo hago, quiero poner la responsabilidad sobre la gestión municipal”.

Dijo que siempre abogará porque exista “transparencia total”, ya que esto ayuda a la fe pública. Y confirmó que el kinesiólogo aludido se mantiene trabajando, con 44 horas, “y pido las disculpas correspondientes”.

El mismo sentir extendió hacia la mujer que resultó involucrada, porque es una profesional destacada, “y que ahora, por diferentes razones quedó en una situación inconfortable”.

Cuando la concejala Verónica Aguilar le preguntó si era efectivo que le solicitó la renuncia a Gabriel Vega, el alcalde no respondió directamente, limitándose a señalar que tomará las medidas que correspondan, “pero primero tengo que conversar con los involucrados. Acá no se trata de responder por un whatsApp un tema que es inconfortable e incómodo, donde personas inocentes se han visto envueltas. Cuando las cosas no se hacen de buena forma terminan siendo un gran problema”.