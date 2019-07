Alcalde no comparte vía elevada pero recuerda que este proyecto partió hace muchos años

Edmundo Rosinelli

erosinelli@laprensaaustral.cl

La postura del alcalde y el Concejo Municipal de Punta Arenas es que el proyecto de la vía elevada para el cruce Frei-Ruta 9 se reestudie, antes de licitarse la construcción. Esta petición está consignada en una carta que enviaron al ministro de Obras Públicas.

El secretario regional ministerial de Obras Públicas, Pablo Rendoll, confirmó que en agosto se estaría haciendo el llamado a licitación.

La propuesta del Mop apunta a ejecutar un proyecto que mejore la conectividad y seguridad de este conflictivo nudo vial, de la Frei con la Ruta 9 Norte, dado que ha sido blanco de reiterados accidentes de tránsito, algunos con resultado fatal.

Vialidad Urbana descartó que el Humedal Tres Puentes vaya a verse afectado con esta propuesta vial.

El alcalde Claudio Radonich dejó muy en claro que este proyecto no es del actual gobierno, “surge desde hace mucho tiempo y se realizaron reuniones de participación ciudadana, donde se pudo opinar”.

Reiteró que lo que se está haciendo ahora no es más que ejecutar un proyecto que viene con estudios desde hace muchos años. “Por eso se está licitando ahora”.

La pregunta que se hace, es “qué pasó con las autoridades de la época, que ahora no las he escuchado opinar sobre la obra, como el intendente Flies y los ex seremis, porque parece que esto es de ahora, pero es un tema que se viene estudiando hace años, para el mal llamado cruce de la muerte”.

Dice que las opiniones que hoy se entregan con tanta vehemencia, le hubiese gustado haberlas escuchado hace unos tres años, no ahora que ya está casi todo listo. “En eso quiero ser súper responsable. Me hubiera gustado que las autoridades que ahora están calladas nos digan por qué se llegó a esa solución, porque este es un proceso de años de consultas”.

Además, aclaró, el dinero para el proyecto viene del Ministerio de Obras Públicas y no del gobierno regional.

Respuesta de Flies

En su cuenta de Twitter, el ex intendente Jorge Flies publicó en las últimas horas: “un paso sobre nivel injustificado, nos opusimos permanentemente a esa solución. Una gran rotonda de bienvenida y amortiguación de velocidad, asociado a arte, sería lo óptimo”.

Un repaso

Para llegar al proyecto que hoy se quiere ejecutar se hizo un estudio de prefactibilidad que consideró 18 alternativas, entre ellas la rotonda con vía elevada, “determinándose que ésta era la mejor alternativa”, declaró en julio de 2016 el entonces seremi de Obras Públicas, Ricardo Haro.

La Dirección de Vialidad, mediante resolución del 24 de julio de 2015, contrató la ejecución del Estudio de Ingeniería de Detalle “Construcción Nudo Vial Av. Frei – Ruta 9, Punta Arenas, XII Región, Región de Magallanes y Antártica Chilena”.

Presentación al Core

El 4 de julio de 2016 el proyecto de la rotonda y vía elevada fue presentado al Consejo Regional.

Ahí se les informó que la propuesta apunta a “mejorar la conectividad, seguridad y operación del nudo vial. Diseñar la Ruta 9 como una vía expresa elevada. Minimizar la congestión de la intersección sobre todo en horas punta”.

En dicha sesión del Core estaba, entre muchos otros, Alejandro Kusanovic, uno de los actuales detractores del proyecto quien ha dicho que la propuesta es “irracional” e “inexplicable” y la calificó de “una mala solución vial”, ahora que el Mop anunció la ejecución del proyecto.

Proyecto 500 años

El entonces seremi Ricardo Haro dijo que “este proyecto para nosotros es emblemático y queremos que sea parte de la celebración de los 500 años del descubrimiento del estrecho de Magallanes”, agregando que para fines de ese año (2016) el diseño estaría finalizado.

La presentación al Core fue parte de la segunda fase de la etapa de participación ciudadana, donde se recogieron las opiniones de distintos actores del ámbito social, político e industrial que se verían afectados por la iniciativa.

El pleno sugirió que, en lugar de un paso sobre nivel, se llevara a cabo una rotonda elevada.

El entonces presidente del Consejo Regional, Miguel Sierpe, solicitó que se incorporara a un representante del cuerpo colegiado para que participara de la discusión futura”, cuando ya se decía que el proyecto costaría 22 mil millones de pesos.

En las reuniones de participación ciudadana realizadas en diciembre de 2015 y julio de 2016 se invitó al ex intendente Jorge Flies, al ex alcalde Emilio Boccazzi, a cada uno de los consejeros regionales, a los parlamentarios, a todos los concejales y directores de servicio.

En el oficio Nº280, del seremi Ricardo Haro, aparece la distribución a 50 personas, o representantes de organismos, donde se les invita “a una reunión para dar a conocer el avance del estudio de ingeniería de detalle Construcción Nudo Vial Avenida Frei – Ruta 9”.

El encuentro fue el 5 de julio, a las 11 de la mañana, en el auditorio del Edificio de los Servicios Públicos. En la foto de la época, se aprecia en la primera fila, de las autoridades, que solo llegó el entonces diputado Juan Morano.

El alcalde Claudio Radonich hace ver que el factor viento podría generar problemas en una vía elevada.

“Es un tema que se tiene que revisar”, y prefiere, antes de invertir tanta plata, esperar a cómo se resolverá la salida de la futura Avenida Circunvalación, ya que esta vía va a descongestionar mucho el flujo de entrada a la ciudad.