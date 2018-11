Alcalde Paredes apela a que se incorporen proyectos emblemáticos de Natales en Plan Magallanes

Cinco son las iniciativas que priorizaría, por $22 mil millones

El fin de semana pasado, el Presidente de la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST), Sebastián Gómez, exteriorizó el malestar del gremio respecto de la condición no consensuada en que fue presentado a nivel regional, el denominado Plan Magallanes, compendio de iniciativas entre las cuales no se encuentra representada Ultima Esperanza.

A esta aprensión se aunó la del alcalde de Puerto Natales, Fernando Paredes Mansilla, para quien es gravitante el que se tomen en cuenta iniciativas que serían de alto impacto para el desarrollo de la capital provincial. “Claramente son varios los proyectos emblemáticos para Ultima Esperanza y en lo que concierne a nuestra comuna, uno de ellos es el Centro Cultural, que es un sueño de los natalinos. Además de este, otra obra que abrazamos bastante y tiene que ver con el reemplazo de las actuales luminarias de sodio que hay en la ciudad; están totalmente obsoletas y eso no va en línea con nuestro interés de tener una destino turístico sustentable. Y agregaría una tercera propuesta necesaria de tener a la vista, que es la avenida Ultima Esperanza, que da entrada directa al hospital”.

Alcantarillo

Pero si las anteriores son alternativas de interés para el impulso comunal, Paredes recalcó que lo es también una temática que sigue al debe y donde no se advierte voluntad desde las altas autoridades, para dar solución en ellos: la falta de alcantarillado en huertos familiares. “El gobierno anterior dejó esta idea fuera del Plan de Zonas Extremas, no me hicieron caso y seguimos con más de 2 mil personas en esta situación, a sólo mil metros de la Plaza de Armas. Me gustaría en esto ver una decisión de Estado en que se opte por tomar este proyecto y complementar el Plan Magallanes, para a lo menos comenzar con el diseño del proyecto”, planteó.

Junto con eso, explicó el jefe comunal, el aeropuerto de Natales es también una obra muy necesaria. “Siempre se dijo que la pista había que ampliarla de 2.100 metros a 2.400 metros. Ahí falta un diseño de ampliación y una decisión política de que junto con concesionar la administración del aeropuerto de Punta Arenas, sería importante que tenga la del aeropuerto de Natales, lo que sería una mirada de región desde el punto de vista turístico, muy importante.

Proyectos

Pero a la hora de establecer las cinco obras más significativas que no deberían faltar en el Plan Magallanes, Fernando Paredes Mansilla detalló en cifras los siguientes proyectos, que totalizan una inversión de $22.707.763.000: la construcción del Centro Cultural Natales ($3.886.749.000); reposición de luminarias ($1.712.889.000); construcción de espacio público recreativo Piloto Pardo ($1.483.172.000); mejoramiento de la costanera Pedro Montt Norte ($7.724.953.000) y la construcción de la Avenida Ultima Esperanza (7.900.000.000).