Alcalde Paredes confirma que no va a reelección por municipio natalino y plantea posible aspiración senatorial

– Esto se debe a que quiere dar espacios a otros liderazgos, no apernarse en el cargo y asumir nuevos desafíos políticos, dijo.

A un año de las elecciones de gobernadores regionales y de alcaldes y de terminar su tercer período como alcalde de Natales, Fernando Paredes anunció su decisión de no ir a la reelección en su comuna principalmente por tres motivos: dar espacios a que florezcan otros liderazgos políticos, porque no encuentra adecuado “apernarse” en los cargos y quiere honrar su palabra cuando manifestó que en tres períodos en el municipio desarrollaría un modelo de gestión eficiente.

Esos otros liderazgos están claros, dice, ya que Ana Mayorga, actual gobernadora provincial de Ultima Esperanza, ha sacado en las dos últimas elecciones la primera mayoría como concejala. Dice que lo ha conversado tanto con la familia como con la alta dirigencia del partido, por lo que decidió salir de su zona de confort y enfrentar nuevos desafíos.

“En el partido me dieron todo el respaldo por si quiero presentar una candidatura a senador”, pero eso es algo que aún no está decidido. Porque la otra posibilidad es presentarse como candidato a alcalde de la capital regional.

Habiendo sido funcionario, concejal y alcalde por tantos años, no cabe duda de su vocación municipal, hecho que lo lleva a mirar el principal municipio de la región como una posibilidad cierta. Pero esa no es una decisión personal, si no que pasa por el conglomerado, manifiesta.

Está dispuesto a ir a primarias en Chile Vamos, donde espera que prime un “realismo político”. Estos procesos tienen plazos legales, las primarias deben ser anunciadas hasta el 8 de abril de 2020 y se deben realizar a más tardar en junio del próximo año. En ese contexto, hizo un llamado a los miembros de Chile Vamos a no jugar con los plazos fatales.

Empañar la gestión

Respecto a problemas que han presentado diversas obras ejecutadas en Natales, manifiesta que en el caso del relleno sanitario en que se está trabajando más de un año en los permisos sectoriales. “Yo creo que por ser el primero de la región los servicios públicos se han tomado un tiempo más allá de lo conveniente”, planteó.

El tema de la piscina del Centro de Rehabilitación del Club de Leones Cruz del Sur pasa porque –dijo- hay áreas que quedaron fuera de norma y el mismo club prefirió presentar otro proyecto. Respecto a la sirena de la segunda compañía de Bomberos, si bien instruyó una investigación, dijo que en dos años nunca ha recibido un documento oficial con una denuncia.

Expresó Paredes que estos temas son utilizados para empañar una gestión. “A mí me gustaría concentrarme en solucionar los temas. Detalles siempre van a haber. Pero no quisiera que estos hechos se politicen, ya que la única forma de empañar una gestión es criticar sus obras”, sentenció.