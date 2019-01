Alcalde Radonich: “No tengo ningún problema con la intendenta Castañón”

Sobre las críticas a la conformación de la Comisión Presidencial de los 500 años, dijo que la integran diversos representantes y que, “si vamos a estar todos, entonces sería una asamblea”.

Responsabilizando al rumor como “dogma de fe para algunos”, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, desmitificó tener problemas o diferencias con la actual intendenta María Teresa Castañón y declinó evaluar la gestión de la primera autoridad regional con una nota, tarea que prefirió dejar en mano de los vecinos.

– ¿Alcalde, qué sensación le dejó la visita de Piñera?

– “Estoy contento, por varios motivos. Primero, porque la Comisión Presidencial de los 500 años fue tomada muy bien por el gobierno, involucrándose de forma activa. Esta es una fiesta nacional con sede en Punta Arenas. Uno esperaba que el gobierno se pusiera los pantalones largos con este acontecimiento mundial. Luego, en el tema antártico, en los primeros meses del año pasado nos encontramos con que las casas de Villa las Estrellas estaban inhabitables, por falta de mantención de las instalaciones, que son muy antiguas. Por eso es bueno saber que se va a invertir en la Antártica, en algo concreto y eso debe mantenerse como una política permanente. Nuestra ciudad y los 500 años es una excusa para relanzarnos como capital antártica. Y eso significa tener inversiones que permitan contar siempre con servicios antárticos, tanto en la ciudad como en el continente. Por eso, mi sensación es muy positiva, porque el tema antártico se retoma con fuerza y con responsabilidad. Además, el Presidente ratificó el compromiso del gobierno con el tema de los 500 años con un Magallanes como protagonista principal”.

– ¿Pero hubo críticas hacia su persona, del senador Carlos Bianchi y el concejal José Aguilante, acusándolo de tomarse el protagonismo de esta actividad?

– “Hay que recordarles a ellos que ésta es una Comisión Presidencial y que lo que hice fue hacer gestiones para que justamente el gobierno formara dicha comisión. Cuando llegué el 2017 hablé con la Presidenta Bachelet y me dijo que éste era un tema regional. En ese momento, me hubiese gustado tener el apoyo de todos los actores para que la comisión nacional se hubiese creado el 2017. Perdimos un año y medio. Finalmente hay que recordar que es un tema presidencial, donde están representados los parlamentarios que, a su vez, representan a toda la población, donde también hay premios nacionales. Es una comisión con diversos representantes porque, si vamos a estar todos, entonces esto sería una asamblea. Pero lo más importante y, en eso no me pierdo, es que por fin el gobierno de Chile tomó esto como algo de Estado”.

– ¿En los últimos días hubo trascendidos sobre la permanencia de María Teresa Castañón en el cargo de intendenta, qué sabe usted o qué opina sobre esto?

– “El gran problema acá es el tema del rumor como dogma de fe para algunos. Me llamó la atención el revuelo que tuvo la nota de un diario de Santiago (El Mercurio) indicando que partidos de gobierno pedían una evaluación de las autoridades. Quiero decir que en el mismo diario hace seis semanas, en el cuerpo Reportajes, salió exactamente lo mismo. Por lo tanto, es muy habitual que las coaliciones de gobierno, cuando llevan un año, pidan evaluaciones. Esto se tomó como si fuera una cosa cierta. Nadie preguntó a una fuente oficial y, por lo que veo, la única fuente es el señor “Fuente”.

– ¿A su juicio, la intendenta debe continuar en el cargo?

– “Ese es un tema que lo ve directamente el Presidente de la República. Acá lo importante, más allá del nombre de la persona que esté, es qué nos encontramos haciendo por la región, que es el objetivo de las personas que ocupan estos cargos”.

– ¿Se siente cómodo trabajando con la primera autoridad regional?

– “Sí, sí, bien cómodo. Quiero ser claro. Como en la región el rumor se antepone como una fuente real y sobre eso hay varios mitos urbanos dando vueltas, le digo que no tengo ningún problema con la intendenta Castañón, como tampoco lo tuve con el intendente Matheson. Independiente de la persona que ocupe el cargo o quien esté en el futuro, voy a seguir trabajando con los intendentes o intendentas, así como me tocó hacerlo con Flies. Lo que uno espera finalmente de los intendentes es que tengan la misma disposición para trabajar con uno. Y en el caso de la intendenta (Castañón) no hemos tenido ningún problema y menos con Matheson”.

– ¿Se atreve a evaluar con una nota la gestión de la intendenta…?

– “Insisto, de la forma en que el gobierno sacó al intendente Matheson, que fue un error, y lo dije antes, durante y después: cualquier persona que lo hubiera reemplazado hubiese llegado con una mochila de dos toneladas de peso. Hubiese sido muy complicado los primeros meses, porque lo que se cuestionó fue la forma y no finalmente los proyectos que se estaban generando. Siento que las comparaciones son odiosas y la evaluación se la dejo a los vecinos. De mi parte, un buen vínculo y siempre con la voluntad de colaborar con el gobierno, porque, si le va bien al gobierno regional, le va bien a los habitantes de nuestra región. En lo personal, tengo la responsabilidad de que los 130 mil habitantes de Punta Arenas estén bien y para eso trabajo con ganas, cariño y con todas las autoridades que uno tenga al frente”.

– ¿Y la nota?

– “No me corresponde hacerlo”.