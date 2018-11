Alcalde Radonich rechaza críticas por supuesto abandono a demandas vecinales

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, rechazó las críticas recibidas por el supuesto abandono del municipio local a las demandas vecinales.

El edil afirmó que hasta la fecha han sido 10 las solicitudes recibidas por la Oficina de Partes de la Municipalidad de Punta Arenas y que provienen de la junta de vecinos Fitz Roy y no de 27 como afirmó esta semana el dirigente Héctor Aguilar.

Esta semana las juntas de vecinos Club Andino, Eusebio Lillo y Fitz Roy dieron a conocer distintas situaciones problemáticas por las que atraviesan en sus respectivos barrios. Sin embargo, a pesar de las diferentes solicitudes, siempre existió una constante de parte de los dirigentes: “el municipio no nos escucha, nos han dejado de lado”.

En este sentido Alex Saldivia Carrasco, el actual director de Obras Municipales, se refirió a la construcción de la plaza que fue solicitada por la junta de vecinos Eusebio Lillo. “Ese proyecto se licitó dos veces, pero no hubo oferentes, es decir, no hubo interés de las empresas contratistas por construir este proyecto y que pudo haber sido por diferentes motivos, uno de ellos pudo ser que había gran cantidad de trabajo y no existía en ese entonces la cantidad de personal necesaria para poder hacerla”, explicó.

“Después de eso, la administración municipal fue cambiando y por ende se fue modificando el interés que se le otorgaba a este terreno en particular. Sin embargo, quiero aclarar que hoy en día no se está descartando hacer la plaza, pero también se está evaluando hacer una infraestructura de mayor impacto, como es la ampliación de la Escuela Padre Hurtado, entonces todavía se están barajando las opciones. Esa parte la lleva la unidad de Planificación de la municipalidad y son ellos también los que llevan la batuta en relación a esto”.

El encargado municipal recalcó que la municipalidad no se ha despreocupado de las juntas de vecinos, menos de los habitantes de Punta Arenas, pero que “hay que tomar en cuenta además el factor de financiamiento de los proyectos. La municipalidad, si bien maneja recursos monetarios, esos fondos no alcanzan a cubrir todo lo que se quiere hacer” subrayó.

En tanto un documento enviado desde la Oficina de Partes de la Municipalidad de Punta Arenas se da cuenta de que hasta la fecha sólo se han registrado de 10 solicitudes recibidas desde el 10 de diciembre de 2016 por Héctor Aguilar, el presidente de la junta de vecinos Fitz Roy y no 27 como había señalado esta semana el dirigente vecinal.

El alcalde Claudio Radonich se refirió a este tema en la tarde de este sábado en una actividad vecinal, y afirmó que “nosotros como municipalidad sí nos acercamos a la comunidad, no nos hemos olvidado de ellos, en cuanto a lo que dijo el dirigente vecinal de la junta de vecinos Fitz Roy, Héctor Aguilar, yo sólo tengo constancia de que hasta el momento han llegado diez solicitudes hasta la Oficina de Partes y todas ellas han sido atendidas”, zanjó el edil comunal.

En cuanto a los vecinos del camino hacia el Club Andino que protestaron durante los inicios de esta semana, Radonich informó que hasta el momento están en comunicación con la junta de vecinos del sector y que se buscará una solución para que la calidad de vida que tienen los habitantes del sector pueda ser mejorada.