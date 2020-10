Alcalde Radonich reitera que no hay vuelta a clases y compromete más computadores

El alcalde Claudio Radonich reiteró que las clases en Punta Arenas no se reiniciarán mientras no estén dadas las condiciones sanitarias. Sin embargo, dijo que el año escolar no se cerrará pensando en los alumnos de cuarto año medio que tienen que rendir la llamada prueba de transición.

El tema de una eventual vuelta a clases ha sido recurrente y es por eso que desde el inicio de la pandemia el jefe comunal ha insistido en su posición, que tiene que ver con no reiniciar las clases si no existe seguridad para los alumnos. “Lo que tampoco vamos a hacer será terminar el año escolar, porque debemos dejar una ventana para los cuartos medios y la posibilidad de una presencia física para la prueba de transición, considerando ensayos, repasos u otro tipo de situaciones”.

También en el tema educación, Radonich afirmó que se ha avanzado de manera importante en la adquisición de equipos para la implementación de las clases vía online.

Ayer, justamente, se concretaba el aporte de tablet por parte de una empresa privada, asegurándose con ellos seguir entregando equipos a la educación técnico profesional, con terceros y cuartos años medios como prioridad.

Asimismo, se trabaja en un proyecto para ser presentado al gobierno regional para la adquisición de nuevos equipos, considerando además la incertidumbre que existe de cara al próximo año escolar.

El alcalde destacó la cobertura alcanzada y que, junto con los equipos, también se ha considerado la entrega de Internet.