Alcalde reitera que el municipio no tiene facultades para cerrar comercio y aeropuerto

“No tenemos facultades para cerrar el comercio ni el aeropuerto”, reiteró el alcalde Claudio Radonich al referirse a lo que calificó como “dos situaciones que mantienen preocupados a los magallánicos durante esta emergencia sanitaria”.

Agregó que se hace bueno insistir en dicha aclaración, considerando que “hay muchos vecinos que nos dicen por qué nosotros no hacemos algo al respecto. Y la verdad es que más que solicitar una mayor fiscalización, como lo hemos hecho, no podemos adoptar medidas de cierre porque eso le corresponde a la autoridad de Salud”.

En el caso del municipio, éste tiene atribuciones sólo en las actividades que se desarrollan en espacios públicos o que están bajo su administración, tal es el caso de las ferias, la venta ambulante, el Parque María Behety o el Cementerio Municipal Sara Braun, entre otros.

Sobre este mismo punto, la concejala Verónica Aguilar dijo que si bien no se tienen las facultades para intervenir en el comercio y aeropuerto “sí podemos seguir exigiendo e insistiendo. La comunidad debe tener claro que durante meses hemos venido solicitando una mayor fiscalización, incluso como Concejo hemos solicitado cosas por escrito. Pero no hemos tenido respuesta alguna por parte de las autoridades regionales”.

Agregó que aquello termina entregando un mensaje errado a la comunidad, que piensa que es el municipio el que no se preocupa por responder a los problema de la gente. “Parece que nos quedamos en las críticas y no en términos propositivos, y eso no es así. Por eso, pedirle a las autoridades regionales que se pongan los pantalones y respondan a las necesidad que tiene la comunidad”.