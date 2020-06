Alcalde Ritter y límite de reelección: “No era el momento para una decisión tan perversa”

En lo sentimental dice que “seguiré viviendo en mi comuna, tengo mi casa acá, mis afectos acá y voy a morir acá”. En lo político, cuestiona “una decisión adoptada con falta de discusión y análisis”.

Ricardo Eleazar Ritter no rehúye, con “palabras políticamente correctas”, la consulta sobre la decisión parlamentaria de limitar la reelección de servidores públicos, entre ellos los alcaldes, y que pone fin con su gestión de 26 años al frente del municipio de Laguna Blanca. “¿De acuerdo? Aquí había que ser más serios y responsables para tomar este tipo de determinaciones. Hay alcaldes y concejales que lo están haciendo muy bien y van a quedar fuera de la posibilidad de repostularse. Y, al final, la gente es quien debe decidir a través del voto si una autoridad sigue o no sigue”.

Luego, vuelve a arremeter. “Por qué si Rodrigo Delgado, en Estación Central, y Fernando Paredes, en Puerto Natales, no pueden volver a postularse si lo están haciendo muy bien. Entonces, me parece que este es un sistema perverso, con una decisión a la que faltó tomarle más el peso”.

Agrega que “la reelección con retroactividad era para haberse discutido en profundidad, por más tiempo. No estoy diciendo que no debe haber un límite, pero ¿era éste el momento? ¿Hacer en cosa de días lo que no se hizo en 14 años? A veces no todo es negro o blanco, hay matices y éste era el caso, más cuando las elecciones están a la vuelta de la esquina”.

– Lo suyo ¿será un período sabático o un buen final?

– “Lo primero es decir que estoy tranquilo, porque siento que he hecho las cosas bien, dejando bien puesto al municipio, con las cosas saneadas. Ya veremos lo que viene, pero volver…No, no, no, hay que considerar también la edad. Será un buen final”.

– ¿Se quedará en Laguna Blanca?

– “Claro. Vivo acá, tengo mi casa acá, mis afectos están acá y voy a morir acá”.

– A descansar ¿o alguna actividad en vista?

– “Es difícil o pensarlo cuando les has dedicado todo el tiempo al municipio. Pero tengo mi parcela en Morro Chico, el restorán que administra mi señora y seguro que otra actividad del agro vamos a realizar”.

– Mirando hacia atrás, ¿cuándo fue más difícil ser alcalde, antes o ahora?

– “Hoy, sin duda. Todo ha cambiado, la gente, los funcionarios. La misma tecnología obliga a estar mejor preparados, atentos, a reaccionar más rápido. Todo hace que las municipalidades se hayan convertido en verdaderas empresas, que requieren de más gente capacitada y de alcaldes que estén a la altura”.

– ¿Cómo le gustaría que fuera su sucesor?

– “Preparado, pero por sobre todo que ame a mi comuna para seguir llevándola hacia el lugar que merece. Y siento que hay varios capacitados para eso, no sólo uno”.