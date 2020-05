Alcalde y 4 concejales deciden volver a la Asociación de Municipalidades

Buena parte de los ediles coincidieron que las cosas en la entidad no han variado, pero que hoy se necesita de “una sola voz” municipal.

Hace un año la Municipalidad de Punta Arenas fue noticia nacional luego de que algunos de sus concejales denunciaran irregularidades administrativas y financieras al interior de la Asociación Chilena de Municipales (AChM) y decidieran desafiliarse de dicha asociación.

Hace un par de meses, más aún luego que el alcalde de Puerto Natales, Fernando Paredes, asumiera como presidente nacional, el tema nuevamente comenzó a discutirse al interior del Concejo. Sin embargo, fue recién esta semana cuando los ediles votaron a favor de reintegrarse a la Asociación Chilena de Municipalidades, considerando que el momento por el cual atraviesa el país hace necesaria la unión de las entidades edilicias. Aunque no todos los concejales fueron de ese parecer.

Tal vez lo señalado por el alcalde Claudio Radonich refleje fielmente la visión en torno a este tema: “Yo comparto las razones por las cuales nos salimos y entiendo que eso no ha cambiado. Esto no es un cuento perfecto, pero necesitamos tener una sola voz, pensando además que tenemos a un vecino de presidente (Fernando Paredes) y eso no es fácil cuando se es de región. Ahora es cuando necesitamos tener fuerza y esta es una buena oportunidad”.

Las votos por el reintegro corrieron por cuenta de los concejales Daniela Paniccuci, Alicia Stipicic, José Aguilante y Germán Flores, además del propio alcalde Radonich. Fue Panicucci quien argumentó que su voto pasa porque “cada vez que he necesitado asesoría por parte de la asociación nunca me han preguntado si estamos afiliados ni cuál es mi partido político”.

Contrariamente, el concejal Alejandro Soler se abstuvo en la votación “aún reconociendo que el presidente nacional es el presidente regional de mi partido (Udi)”.

El rechazo

En tanto, el rechazo provino por parte de los concejales Arturo Díaz y Mauricio Bahamondes, quienes justamente (junto al alcalde Radonich) denunciaron las irregularidades que terminaron con la desafiliación. “Creo en el trabajo colectivo y de asociatividad, pero de manera transparente. En la asociación se siguen pagando sueldos que superan los $3 millones a candidatos derrotados y de partidos políticos. Y si bien este año hay que reconocer que han hecho un buen trabajo, nunca han respondido a nuestras acusaciones”.

El ser parte de la AChM le significa al municipio de Punta Arenas un pago anual de 10 millones de pesos.