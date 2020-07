Alcalde y retorno al trabajo de los municipales: “Sólo recordar que somos una casta privilegiada”

Asociación gremial planteó que el jefe comunal no puede, cada vez que tiene la oportunidad, decir que “los funcionarios y funcionarias municipales son unos privilegiados y que prácticamente las demandas de mejoras para el retorno se deban a no querer trabajar”.

Poco y nada le gustó al alcalde Claudio Radonich el malestar y preocupación que existe al interior del municipio por el retorno al trabajo presencial, medida que se hizo efectiva a partir del pasado lunes.

Dirigentes de los trabajadores expresaron su inquietud por este regreso, poniendo énfasis en que la falta de un protocolo sanitario los expone gratuitamente dentro de una emergencia sanitaria que está lejos de ser controlada.

El jefe comunal señaló que aquí no se puede hablar de “regreso, porque en la práctica nunca nos fuimos y un número importante de trabajadores ha estado cumpliendo su labor para atender la agenda social. Cada flexibilidad ha estado a cargo de los directores, con turnos, teletrabajo y todas las acciones que han resultado más convenientes para mantener los servicios”.

Agregó que hoy lo que llama la atención “es toda esta revuelta por volver al trabajo, cuando la gran mayoría ya lo está haciendo. Y no hay que olvidar algo, hoy somos una casta privilegiada, y lo digo con mucha responsabilidad. A todos los funcionarios municipales se les ha pagado el sueldo íntegramente, como corresponde, y no podemos entonces hacer otra cosa que trabajar y responder a la comunidad”.

Recordó que la mayoría de los funcionarios no ha parado en sus actividades, atendiendo el Registro Social de Hogares, el servicio de los permisos de circulación, el plan de ayuda, y muchos de ellos -expuso- trabajando a honorarios. “Por eso no debemos dar señales confusas y olvidar que somos servidores públicos no sólo para algunas cosas. Pido entender que hoy el rol de la municipalidad es ayudar a quienes lo están pasando mal. Por ahí alguien dijo ‘es que yo tengo un bebé’ y pregunto: ¿Cuántas personas también lo tienen pero están sin trabajo? Han dicho que no hemos tomado los resguardos, y entendemos que aún quedan cosas por mejorar, pero cuando se escucha que hasta la marca de alcohol gel no les gusta. Aquí estamos claros que debemos cuidar a los funcionarios, pero también debemos velar por el bienestar de 130 mil vecinos de Punta Arenas”.

Concejales

Por su parte, el concejal José Aguilante dijo que “no creo que haya un funcionario que esté en contra de reincorporarse, de hecho se debe valorar el compromiso que han tenido en este tiempo de pandemia. Eso no está en discusión, pero aquí hay una preocupación válida acerca de las condiciones sanitarias que existen, principalmente en el edificio central, que a juicio de los funcionarios es vetusto, con espacios limitados, con falta de elementos sanitarios y que no reúne condiciones de seguridad”.

La concejal Daniella Panicucci, en tanto, consideró válido que los trabajadores se muestren preocupados por su seguridad “porque todos en algún momento hemos tenido miedo de contagiarnos. Pero, también deben entender que hay oficinas que han funcionado los cuatro meses, la secretaría, Finanzas, Tránsito, la Dideco que no ha parado y hasta el momento nadie se ha contagiado”.

Agregó que en reciente reunión de Comisión Social una de las cosas que se planteó fue la necesidad de salir más a terreno “porque los problemas siguen aumentando entre los vecinos y las carencias de las familias no se solucionan sólo con una canasta de alimentos”.