Alcaldes de Tierra del Fuego cuestionan la barrera sanitaria para ingresar a la isla

– Acusan que las máquinas para medir la temperatura estarían en mal estado,

mientras que desde el gobierno afirman que funcionan de forma correcta.

Simplemente no pueden ponerse de acuerdo. Los alcaldes de las tres comunas de Tierra del Fuego recalcan que la barrera sanitaria implementada es ineficiente y que no sirve para detener que el Covid-19 se propague en la isla. Pero desde el gobierno difieren y afirman que esta funciona.

El principal problema son las máquinas con las cuales se registra la temperatura de las personas al momento de llegar a la isla. Desde los municipios explican que estos marcarían dos grados menos de la temperatura real, y por lo tanto no serían confiables. “Se ha detectado que estos dispositivos no funcionan de manera correcta y no cumplen con la misión de entregar una información exacta”, señala el alcalde de Primavera, Blagomir Brztilo.

Su par de Porvenir es más dura al momento de las críticas. “No es efectiva esta medida que se ha implementado. Los aparatos no funcionan bien y por ende no ayuda a prevenir que una persona infectada no entre a Tierra del Fuego. No tiene sentido seguir con este sistema porque no es confiable”, sentencia la alcaldesa Marisol Andrade. Mientras que la máxima autoridad comunal de Timakuel, Marcos Matic, agrega que: “estamos todos los alcaldes de esta provincia alineados para cuidar a nuestra gente. Las reglas que se han establecido para ingresar acá no son suficientes. Perfectamente una persona puede llegar sintiéndose bien, pero a los días comienza a tener los síntomas de este virus y puede contagiar a mucha gente”. También acusan que no han tenido respuesta de las autoridades regionales. “Se planteó esta problemática hace unos días en una videoconferencia. Pero no ha habido ninguna respuesta de gobierno para resolver este problema”, a expresó Brztilo.

Consultada por este reclamo hacia el estado de los artefactos para medir la temperatura, la gobernadora de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena, señaló que: “no tenemos registrado de que exista un problema con estas máquinas. Eso es lo que nos informó desde la seremi de Salud”. Así mismo, desde esta entidad, explicaron que estas funcionan de manera normal. “Existen casos en que la temperatura de una persona puede marcar 34,5º Celcius, lo que significaría hipotermia, pero se puede medir dos veces para asegurarse que esté correcta”, afirmó la seremi de Salud, Mariela Rojas.