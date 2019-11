Alcaldes temen cancelación de sus eventos emblemáticos para 2020

De acuerdo a la actual postura del Consejo Regional, los recursos locales debieran invertirse en eventos que tengan un verdadero impacto social en la comunidad.

Los alcaldes de las 9 comunas que asistieron a la reunión con el intendente José Fernández y el presidente del Consejo Regional (Core) Alejandro Kusanovic se mostraron preocupados por una información que los ponía en alerta respecto a un futuro “recorte” de presupuesto para el financiamiento de las actividades emblemáticas que se realizarán en las distintas provincias durante 2020.

Ello, concordante con el anuncio del Core, que está aplicando una política especial en torno al financiamiento de proyectos, priorizando los que tengan relación con necesidades de carácter más social de la población.

Por lo anterior, correrían peligro la realización de la Fiesta a la Chilena en Torres del Paine, el Festival de la Esquila en Laguna Blanca, El Asado más Grande de Porvenir y el Rally de Timaukel entre otras, según informó el alcalde de Natales y presidente de la Asociación de Municipalidades de Magallanes Fernando Paredes.

“Hemos sido notificados por parte del gobierno regional que se estaría disminuyendo su asignación de recursos y en algunos casos también se estarían eliminando algunas actividades”, complementó.

Añadió que este tipo de eventos se justifican ampliamente desde el punto de vista social porque hay gran cantidad de gente involucrada en ellas y potencian desde muchos puntos de vista las comunas. Por ello pidieron la reunión con la primera autoridad regional para hacer ver que este podía ser “un error grande”.

Buenas justificaciones

Como mediador, el intendente José Fernández hizo el vínculo para que los alcaldes se reúnan con el presidente del Consejo Regional, Alejandro Kusanovic, y conozcan la mirada del resto de los miembros del Core. “La idea fue que cada alcalde pueda manifestarle al presidente del Consejo la importancia que tienen estas actividades para las comunas”.

Por su parte, Kusanovic subrayó que se les solicitó a los alcaldes, de acuerdo a los acontecimientos acaecidos en el país, que reevalúen el impacto social efectivo que tienen estas actividades en sus comunas. “La mayoría de los proyectos lo tienen, pero tendrán que justificarlos para ver si hay algún evento que no esté funcionando como se espera”, explicó.

Aclaró Kusanovic que en general no hay ninguna baja de los recursos y que si los eventos están funcionando bien seguirán igual. Al ser consultado si alguna de las actividades corre peligro de ser cancelada, respondió que no, y si es que hubiera una que no tiene el impacto social necesario, podría ser cambiada por otra. “Cada alcalde debe defender su actividad y revisar el impacto social de éstas”, concluyó.