Alcaldesa de Porvenir advierte a Piñera: si no tiene respuesta de aquí al viernes tomará medidas extremas

“Ya he ocupado todos los conductos regulares para que se implemente esta medida, me comuniqué con el intendente, con el gobernador y no me han dado una respuesta. Así que me obligaron a enviarle este oficio al Presidente”, afirma la alcaldesa de Porvenir, Marisol Andrade.

En las últimas semanas, la jefa comunal fueguina se ha intentado comunicar con las distintas autoridades regionales, para impedir el ingreso de personas a su comuna, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima. Al no tener una respuesta de ellos, ayer Marisol Andrade le envió el mismo oficio al Presidente Sebastián Piñera. Su objetivo es impedir un posible contagio del Covid-19 en la comuna, ya que afirma que las medidas tomadas por el gobierno han sido poco eficientes. “Las barreras sanitarias que se han establecido en la zona son ineficientes. En Bahía Chilota las medidas son muy básicas. El formulario que se tiene que llenar no sirve de nada y las máquinas que se utilizan para tomar la temperatura no funcionan bien”, sentenció la alcaldesa.

En caso de no tener respuesta para este viernes, interpondrá un recurso de protección para que se aplique. “Yo tengo la responsabilidad de velar por la seguridad de mi gente, y eso es lo que estoy haciendo. El tiempo de respuesta del gobierno ante esta crisis ha sido muy lento. Están esperando que se produzca un caso para poder actuar. Y deberían dedicarse a tomar medidas para prevenir esta situación. Nosotros queremos evitar que hayan contagiados y que tengamos que lamentar alguna muerte”, afirmó Andrade.