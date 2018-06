Alejandro Goic: “Yo me pregunto cada día si pude haber hecho más”

Su sobrina la senadora Carolina Goic dijo: “él reconoció no haber actuado el primer día con celeridad, pero me consta que a partir de eso se ha dedicado por entero a enfrentar la situación”.

El Papa Francisco, aceptó ayer la renuncia de los obispos de Rancagua y Talca, Alejandro Goic Karmelic y Horacio Valenzuela. Cabe señalar que Goic, magallánico, estaba siendo cuestionado por las conductas impropias de al menos 14 sacerdotes de su Diócesis, la llamada “cofradía”, por hechos ocurridos desde 2007 en adelante y por los cuales se realiza una investigación a cargo de Ministerio Público desde marzo pasado.

La dimisión de Alejandro Goic a su cargo de obispo caló hondo entre sus seguidores y a nivel familiar.

Su sobrina, la senadora Carolina Goic, valoró la valentía de su tío al momento de reconocer sus errores y eso era muy importante.

En una declaración pública el ahora ex obispo de Rancagua afirmó que se retira pensando si pudo “haber hecho más” frente a las denuncias en torno a la “cofradía”. “Yo me pregunto cada día si -pese a las denuncias que dieron origen a los procesos canónicos, y en mi condición de testigo de estos tristes acontecimientos- pude hacer más, qué me faltó para entregarme mejor al servicio de todos estos hermanos víctimas sufrientes”, expresó.

En relación a la investigación que desarrolla el Ministerio Público, sostuvo que su deber hoy es cooperar en todo. Asimismo, en su despedida, declaró que “las dolorosas circunstancias que vive la Iglesia diocesana le imprimen un sabor amargo a este momento”.

Finalmente, el religioso magallánico agradeció “a todos quienes han caminado cerca de mi ministerio episcopal en los distintos lugares donde me ha tocado servir (…) a quienes me han aportado con franqueza juicios críticos y opiniones discrepantes”.

La familia

Carolina Goic Boroevic transmitió su cariño hacia su tío Alejandro, junto con recordar que él había presentado su renuncia hace tres años, pero a pesar de ello continuaba desplegando su labor con mucho esfuerzo.

La parlamentaria afirmó que creía que su tío iba a seguir trabajando sin la presión del cargo, haciendo lo que él cree. “Además enfrentó la crisis que le tocó ahora donde él reconoció no haber actuado el primer día con celeridad, pero me consta que a partir de eso se ha dedicado por entero a enfrentar la situación acompañando a las víctimas y ayudar para que haya justicia, pienso que eso es lo más importante”, subrayó.

Respecto de si todavía falta el reconocimiento en Magallanes por lo que Alejandro Goic hizo en materia de Derechos Humanos, su sobrina respondió que “quizás el mayor reconocimiento era el cariño de la gente humilde, muchos salvaron sus vidas gracias a la gestión que hizo él cuando era sacerdote, cuando estaba acá en Fátima (parroquia), cuando hubo tiempos muy duros y sin medir consecuencias y riesgos prestó ayuda”, sentenció.

Su servicio en

Punta Arenas

Alejandro Goic nació en Punta Arenas el 7 de marzo de 1940. Hijo de Pedro y Margarita, inmigrantes croatas, fue el menor de cuatro hermanos.

Estudió Filosofía en el Seminario Metropolitano de Concepción y Teología en ese mismo Seminario y en la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Chile. Siguió cursos de profundización teológico pastorales en la Abadía de San Andrés, en Brujas (Bélgica), entre 1975 y 1976.

Fue ordenado sacerdote el 12 de marzo de 1966 en Punta Arenas por el obispo diocesano, monseñor Vladimiro Boric. En la diócesis magallánica fue vicario cooperador de la Parroquia San Miguel, párroco de Nuestra Señora de Fátima, y capellán de la Penitenciaría de Punta Arenas.

El Papa Juan Pablo II lo nombró obispo titular de Africa y Auxiliar de Concepción y recibió su ordenación episcopal en Roma el 27 de mayo de 1979.