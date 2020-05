Alejandro Kusanovic: “Lo más lógico en este momento es aplazar el plebiscito”

Tras el informe del Instituto Nacional de Estadísticas, que posiciona a Magallanes con un desempleo del 4,7%, el presidente de la CPC Magallanes, Alejandro Kusanovic, hizo un llamado a la comunidad a proteger los puestos de trabajo y la generación de empleo, hasta que pase la crisis sanitaria.

El también presidente del Consejo Regional señaló que la cifra de desempleo será mucho mayor al 4,7% y dijo que espera que esto pase rápido. Pero, advirtió que sólo si es que el Estado controla el orden social puede venir una reactivación fuerte de la economía en el país.

– ¿Cree que el desempleo ha aumentado?

– “Claro, yo creo que ahora ya estamos en el 15% de desempleo en Magallanes. No obstante, yo soy optimista. Cuando pase todo esto, creo que vendrá una reactivación mucho más fuerte”.

– ¿Cómo se lograría reactivar la economía?

– “Como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga, porque esta crisis nos despertó, nos obligó a volvernos más eficientes y competitivos. Esto nos va a traer más eficiencia. Hay sectores que se han agilizado. Esto marcará un antes y un después en los funcionamientos de las empresas públicas y privadas, siempre y cuando el Estado, como decía, pueda poner orden en las protestas sociales, que es un tema que puede frenar el desarrollo”.

– ¿Cree que se debería aplazar el plebiscito?

– “Creo que lo más lógico en este momento es aplazar el plebiscito porque no me parece adecuado con lo que estamos viviendo. Hay que dejar las discusiones importantes para hoy y el resto postergarlo, porque el cambiar la Constitución no es un tema esencial para el contexto sanitario”.

– ¿Cómo se lograría proveer de ingresos a la población?

– “Tiene que haber un cambio. Tal como dijo la Organización Mundial de la Salud, estamos viviendo una nueva realidad y las empresas y el Estado se van a tener que acostumbrar a vivir con esto y cambiar todos los protocolos para controlar este tema. Una vez que logremos eso, vamos a poder reactivar la economía, generando mucho más empleo que antes”.