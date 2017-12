Alejandro Kusanovic, presidente de la CPC: “Es de esperar que el gobierno de Piñera incentive el crecimiento económico y el emprendimiento”

La desaceleración económica que vive actualmente el país y además de las cifras de desempleo a nivel nacional que ascienden a 6,7%, han sido materia de discusión tanto en los conglomerados políticos como en la sociedad civil, quienes además han decidido de que un nuevo gobierno de Sebastián Piñera asuma la conducción del país a partir del próximo 11 de marzo.

El empresariado es el sector que con mejores ojos ve la llegada del ex Mandatario, ya que aseguran que es él quien puede impulsar la economía nacional. Así lo piensa el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio y consejero regional, Alejandro Kusanovic Glusevic, quien en conversación con La Prensa Austral, aseguró que “yo creo que hay esperanza de que se le dé un aire de desarrollo e incentivo al emprendimiento, porque si no hay emprendedores o empresarios, no hay desarrollo y menos a quienes cobrarles impuestos. Es decir, no habrá dinero para desarrollar obras sociales. Por lo tanto, tiene que ver un equilibrio en el desarrollo y en las obras que se están haciendo para la comunidad”, enfatizó el consejero reelecto con la primera mayoría en las elecciones pasadas.

En la misma línea, Kusanovic indicó que los empresarios de Magallanes están esperanzados que este nuevo gobierno de centroderecha haga impulsar a la región en materia económica. “Yo creo que se ve con buenos ojos y es de esperar que sea un gobierno que impulse el crecimiento económico y el emprendimiento, que es a la larga lo que necesitamos todos los habitantes en Chile”, reiteró el consejero regional.

Desde un punto de vista político, Kusanovic tenía claro que Chile Vamos volvería a ser parte del oficialismo, aunque también esperaba que en Magallanes fuese Alejandro Guillier quien ganara en las votaciones. “Nosotros tenemos el efecto del gas que fue un proceso que se manejó muy mal en el gobierno de Sebastián Piñera. Yo creo que fue por desinformación, porque no fue un problema creado en el gobierno, ya que venía de los mandatos anteriores. A veces hay que informarse mucho y consultar a las personas de qué es lo que está sucediendo en las regiones para no cometer errores, que es lo que pasa a veces con los gobiernos centrales”, concluyó el empresario.