Alex Muñoz Wilson, director de Pristine Seas de National Geographic: “La gran inversión que podemos hacer es la conservación de la Patagonia”

El encargado para Latinoamérica de este programa que tiene como objetivo proteger los océanos participó en un conversatorio en el que se abordaron temáticas que afectan a la Patagonia, como la salmonicultura y el más reciente derrame de petróleo en isla Guarello.

Coincidió su llegada con un desastre medioambiental en un sector que, justamente, es parte importante de su labor. El derrame de 40 mil litros de diésel en isla Guarello dejó muy preocupado a Alex Muñoz Wilson, director para América Latina de Pristine Seas (Mares prístinos) de la National Geographic, una organización que trabaja para la conservación de los océanos, especialmente amenazados por la actividad industrial.

Muñoz fue parte del panel de expositores del Conversatorio por la defensa ambiental de Magallanes, que se realizó en la sede del Sindicato de Estibadores y que se replicó en el Sindicato de Pescadores Artesanales Independientes de Puerto Natales.

En su exposición, Muñoz abordó principalmente los peligros que afrontan los mares de Magallanes ante la amenaza de la industria salmonera, que han quedado de manifiesto en las últimas semanas con el caso de la empresa Nova Austral, un caso paradigmático de cómo el sector industrial impone sus términos ante el cuidado del medio ambiente, amparados muchas veces, por los gobiernos de turno.

“Como National Geographic nos interesa mucho ver cómo apoyamos la conservación de la Patagonia, que es una de las joyas naturales de la humanidad. Lamentablemente, la Patagonia está amenazada por ciertas actividades industriales, especialmente la salmonicultura, que se está expandiendo a lugares muy prístinos, donde además, se ubica la comunidad kawésqar y queremos ver de qué manera podemos incentivar la conservación de estos lugares. Nos preocupa mucho que la empresa Nova Austral, que ha sido altamente cuestionada por mentir en sus estadísticas ambientales y sanitarias a la autoridad pública, sea la misma que pretende instalarse en la Reserva Nacional Kawésqar, que es el motivo principal de mi presentación”, partió exponiendo Alex Muñoz.

Esto no es solamente un tema puntual, ya que como prosigue el abogado ambientalista, “La Patagonia es una de las maravillas naturales del planeta, equiparable al Amazonas o al Serengueti en Africa; son lugares valorados en todo el planeta y sin embargo, todavía en Chile admitimos actividades industriales que atentan claramente contra su conservación. Nadie se opone a que las comunidades se puedan desarrollar y tener empleo, pero hay que buscar aquellas actividades económicas que puedan dar trabajo sin comprometer este capital natural. Es ver de qué manera potenciamos y apoyamos el turismo de naturaleza y actividades locales de producción incluso, de alimentos orgánicos y otros, que pueden dar tanto o más empleo que la salmonicultura, que además, es un empleo precario, porque las salmoneras despiden a la mitad de sus trabajadores cuando tienen una crisis sanitaria o cuando baja el precio del salmón”, propuso.

Industrias poderosas

Sin embargo, estas industrias tienen un enorme poder, pues “las cúpulas de los sectores económicos siempre tienen mucha llegada en los gobiernos, de hecho, la potencial localización de las salmoneras de Nova Austral en el Parque Nacional Kawésqar fue hecho a sugerencia de la misma Subsecretaría de Pesca; esto no es un accidente, sino que es una política del gobierno. Tenemos que equiparar la cancha y hacer valer la voz de las comunidades locales y de los pueblos originarios, que tienen mucha más autoridad para decidir sobre lo que ocurre en sus regiones. Esa visión históricamente no se ha respetado, pero ya es el momento de comenzar un nuevo capítulo en la Patagonia”.

De hecho, una de las actividades que podría verse afectada, como consecuencia de este deterioro ambiental, es el turismo. “Hay personas que pagan miles de dólares por venir de todas partes del planeta a visitar la Patagonia, pero eso es en la medida de que se encuentre en un estado bien conservado. Si nosotros llenamos de salmoneras y permitimos que ellos dejen toda su basura y contaminación en las aguas de la Patagonia, el turismo va a empezar a buscar otros lugares en mejor estado”, afirmó Alex Muñoz.

Para el director de Pristine Seas, sobran los ejemplos: “Las salmoneras tienen una historia conocida, arruinaron la Región de Los Lagos, luego se movieron para Aysén, que también resultó fuertemente contaminada y ahora se mueven a Magallanes, buscando aguas limpias y libres de enfermedades y de parásitos. Y lo que va a ocurrir es que si sigue aumentando la presencia de estos centros de cultivos van a contaminar las aguas de Magallanes, y cuando eso ocurra, van a retirarse y llevar sus capitales a otro lado. Ya lo vimos cuando fue la crisis del virus Isa en el año 2008 y 2009, cuando las salmoneras prácticamente quebraron y dejaron todas sus jaulas abandonadas, muchas de las cuáles todavía están ahí luego de casi diez años”.

Además, “Chile es mucho más permisivo que en otros lugares donde se realiza la salmonicultura. Noruega es el principal productor del mundo y prácticamente no usa antibióticos, y tiene muchas más normas sanitarias y ambientales. Además, en Chile se produce un agravante, que es el hecho que los salmones no son nativos de estos lugares, son del hemisferio norte, por lo tanto, cuando se escapan, producen mucho más impactos ambientales que en países como Noruega o Canadá. Cuando se escapan, debido a que son especies introducidas y muy carnívoras, se empiezan a comer todas las especies nativas que hay en Chile, róbalos y otras especies nativas, terminan siendo devoradas por los salmones que se escapan por cientos de miles y ese es el agravante que tiene la salmonicultura en Chile”.

El diésel en

isla Guarello

Justo a su llegada a Punta Arenas, Alex Muñoz se encontró con el desastre ambiental de isla Guarello, en la que se vertieron al mar 40 mil litros de diésel, justamente contra lo que lucha Pristine Seas.

“Creemos que empresas como Cap debieran revisar sus protocolos de seguridad para poder prevenir este tipo de incidentes que son muy lamentables y que no solamente tienen costos ambientales, sino que ya está dañando la imagen del país. Hemos visto cómo el periódico The Guardian en Inglaterra ya publicó la nota del derrame en la Patagonia, porque ellos saben el valor ecológico que tiene este ícono natural del mundo, como es la Patagonia”, ejemplificó Muñoz para graficar la gravedad del asunto.

En ese sentido, la salmonera no es el único peligro para la Patagonia, pues “hay ciertos proyectos mineros, primero los antiguos, como el de Cap, que extrae piedra caliza en el archipiélago Madre de Dios y que seguramente tiene protocolos muy antiguos, que fueron sobrepasados y que condujeron a este derrame de 40 mil litros de diésel en una zona de alto valor ecológico. Pero también nos preocupan nuevos proyectos mineros que se pretenden instalar hacia el norte, en el límite con la Región de Aysén. A eso hay que ponerle mucho ojo y hay que preguntarse cuál es la visión a largo plazo que queremos para la Patagonia, en algunos años, la Patagonia será uno de los grandes oasis de naturaleza que habrá en el planeta, ya no van quedando muchos lugares en estado prístino o natural, y por lo tanto, la gran inversión que podemos hacer es la conservación de la Patagonia y encontrar fuentes de trabajo que sean compatibles con esa conservación y no que la destruyan”, finalizó Alex Muñoz.