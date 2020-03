El proyecto de ley que busca limitar la reelección en cargos públicos está en vías de ser votada en el Congreso. Si esta se aprueba, los senadores sólo podrán ser reelegidos una vez, mientras que los diputados, consejeros regionales, alcaldes y concejales dos veces, con un máximo de tres períodos en su cargo. Uno de los parlamentarios que no podría volver a buscar la reelección, es el senador de Magallanes, Carlos Bianchi Chelech, que actualmente cumple su segundo período en el Parlamento.

“Hace mucho tiempo hice una ley muy parecida para limitar el tiempo de los parlamentarios. No me he querido perpetuar como otros lo han hecho. Pero creo que esto se debe discutir en el proceso constituyente que se viene. Un parlamentario serio esperaría este proceso para tener esta discusión. Los que quieren adelantar este tema lo hacen por beneficios propios”.

– ¿Y cuáles son esos beneficios que buscan?

– “Lo que quieren es sacar a parlamentarios que ya están para ponerse ellos ahí. Algunos quieren sacarme del Congreso para tener menos competencia, porque saben que yo tengo un apoyo muy grande”.

– ¿Y quiénes serían estos parlamentarios?

– “Una de las grandes beneficiadas es Carolina Goic. Ella ha estado dos períodos como diputada y ahora quiere estar dos más como senadora. Ella ya anunció hace mucho que se volverá a postular. Eso es una cobardía política porque quiere aprobar una ley en la cual tiene muchos intereses personales”.

– ¿Y él otro?

– “Ese es Gabriel Boric. Ahora cumple su período como diputado y quiere ser senador. Si él fuera un diputado serio no debería tener un doble estándar. Porque busca perpetuarse y es eso lo que critica de los otros parlamentarios. Lo que él busca con esto es eliminar a la competencia y por eso tiene mayor motivación para aprobar esta ley. Al final se contradice con su discurso, porque si todo le funciona va a estar mucho más tiempo que yo en el Congreso”.

– ¿Usted votará a favor de este proyecto?

– “Yo voy a legislar como siempre lo he hecho. No por medio de la prensa, sino que pensando en mis electores. He sido un parlamentario que se ha dedicado en ayudar a sus votantes y a la gente de Magallanes, y voy a seguir haciéndolo mientras esté en el cargo”.

– ¿Pero está a favor de poner un límite a la reelección?

– “Si yo he propuesto este tema antes, no quiero perpetuarme en el poder como otros lo hacen. Ni siquiera he dicho si me gustaría volver a postularme, a diferencia de otros. Tampoco me he cuestionado mi futuro político porque estoy preocupado de trabajar en este momento. Y como te digo nuevamente, me gustaría que este tema se viera en la discusión de la nueva Constitución y no ahora”.