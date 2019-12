Almacenes de barrio sacan cuentas alegres tras el feriado navideño irrenunciable

Punta Arenas era una calma total con todo el sector comercio cerrado, menos los almacenes y botillerías que fueron atendidos por sus propios dueños, lo que generó un aumento exponencial de sus ventas.

Si usted recorrió Punta Arenas durante la jornada de ayer, habrá notado que todo estaba cerrado en el sector del comercio. Ni un alma se movía por las calles de la capital regional, ya que todo el mundo estaba disfrutando en familia o con amistades el feriado navideño irrenunciable, salvo por los almacenes y botillerías de barrio que eran atendidos por sus propios dueños.

Y estos oasis en el camino se convirtieron en los lugares que salvaron a todo el mundo que necesitaba comprar las cosas de última hora.

Y lo más comprado, según los propios locatarios, fueron las cecinas y embutidos y, por supuesto, las cervezas.

Juan Andrés Barra, dueño de un almacén en el sector sur de Punta Arenas, dijo que “las ventas estuvieron súper buenas desde ayer (martes), porque la gente comenzó a irse al campo y aprovecharon de hacer sus compras. Las ventas ayudan para los negocios de barrio en estas festividades, además que yo estoy lejos de las grandes cadenas, pero, sin duda, ayuda mucho. Lo que más he vendido son las salchichas, chorizos, energéticas, para la ‘caña’, isotónicas, las bebidas y las minerales, fue una locura en la mañana”.

Juana Toro Villanueva, dueña del local “La Joyita”, fue, como su nombre lo dice, la joya de sus vecinos, ya que pudieron comprar todo lo que les hacía falta para disfrutar del feriado navideño: “Lo que más he vendido son las cervezas para componer la caña (entre risas), y algunos productos para la comida. Me ha ayudado mucho que los locales grandes estén cerrados, sobre todo que estoy cerca de un súper. He vendido bastante hoy, las bebidas, huevos, cebollas”.

Paola Reyes, dueña del local Nebus, aclaró que “nuestros clientes saben que mantenemos abierto durante todo el año, así que nosotros estamos preparados para atender a nuestros clientes, porque han sido fieles durante años con nosotros”.