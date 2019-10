Almuerzos escolares: una lucha diaria para que no quede nada en el plato

– “No debiera botarse nada de comida, porque la instrucción es que se realice la cantidad de porciones de almuerzo de acuerdo a la asistencia, que se toma a primera hora”, estableció seremi de Educación, Beatriz Sánchez.

Son variados los esfuerzos que se realizan en el sistema escolar para que niños, niñas y adolescentes reciban una adecuada alimentación en los establecimientos educacionales donde son receptores del beneficio que entrega el Estado a través de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).

Este organismo es el encargado de plasmar una dieta equilibrada en las minutas que entrega en las escuelas y liceos, a la que se deben apegar estrictamente las empresas que se adjudican el servicio de alimentación escolar.

Pero la preocupación no va sólo por la calidad, sino también por la cantidad, ya que el establecimiento debe preocuparse de lo más básico en este sistema: que los niños y niñas coman. Y no sólo por el bienestar de su salud y nutrición, sino además por lo que representaría tener que botar kilos de comida cada día a la basura, ya que estos alimentos no se pueden destinar a otros beneficiarios.

Para evitar esto, desde la Corporación Municipal de Punta Arenas explicaron que se asigna una cantidad de colaciones pero que no es la cantidad total a la matrícula. “Los establecimientos declaran la cantidad de colación que necesitarán en el año”, comenta Cristian Reveco, jefe de Educación de la Cormupa.

“Sobre la distribución, también se verifica la asistencia de los estudiantes diariamente para determinar las raciones que se sirvan. Así se evita que haya pérdida de alimentos”, aseveró. En lo relativo al plan de recuperación, dijo, Junaeb instruyó que cada establecimiento informase para implementar una cuarta colación.

Nada en el plato

“Voy a hablar por mi experiencia, porque yo también tuve que dar almuerzos” dijo la seremi de Educación, Beatriz Sánchez, al ser consultada por la pérdida de alimentos en materia de almuerzos y desayunos. “En los comedores debe haber por lo menos un encargado a la hora de almuerzo, pero en la práctica muchas veces son dos o tres”, dice Sánchez, principalmente con los preescolares y los pequeños de 1º y 2º básico.

A ellos, los acompañan educadoras, profesores y paradocentes respectivamente “y a los más pequeños se les ayuda a comer”, con la intención que no dejen nada en el plato. Ninguno puede quedar sin almorzar, esa es la mayor preocupación establece.

En el comedor de la Escuela Bernardo O’Higgins se encuentran el kínder y prekínder A, a la hora del almuerzo. En sus bandejas ya casi no quedan nuggets de merluza con puré con zapallo. Extrañamente, el postre no era lo que más les apetecía.

El orientador y encargado del programa de alimentación de la escuela, Osvaldo Díaz, comenta el sistema, con los horarios que le corresponde a cada nivel y la minuta diaria que entrega Junaeb, quienes dice que cumplen rigurosamente con su fiscalización.

“Se debe informar diariamente en un sistema on line la alimentación que ha sido proporcionada”, relata, comentando que han ido ajustando la cantidad de porciones en el tiempo.

No les ha resultado el entregar la información de la asistencia a las manipuladoras, pero explican que en general no tienen tanta comida de sobra. “Obligarlos a comer es muy difícil, pero sí Junaeb ha hecho un esfuerzo por mejorar los sabores y las texturas para hacer más atractivo el almuerzo a los niños”, manifiesta. Reconoce que los almuerzos que llevan “sofritos” son lo que tienen más éxito entre los estudiantes.