Alumnos de Williams trabajarán en proyectos y soluciones a necesidades de su comunidad

En el marco del cierre del proyecto Corfo “Laboratorio de Emprendimiento Austral” este fin de semana se realizará en Puerto Williams “Hacker Austral”, un evento destinado a estudiantes de enseñanza básica y media del Liceo Donald Mac Intyre Griffiths, que consistirá en dos días de actividades y desafíos en torno a necesidades y problemas locales de Isla Navarino.

El objetivo es desarrollar habilidades de co-creación en los estudiantes e impartir conocimiento tecnológico a niños y niñas de enseñanza básica mediante el desarrollo de proyectos y propuestas junto al equipo del Fab Lab Austral. Se abordarán temas relevantes para la provincia Antártica como patrimonio y cultura, medio ambiente, gastronomía local y turismo.

Laboratorio digital al fin del mundo

Los Fab Labs son espacios de diseño y fabricación digital para la creación de objetos, a partir de la colaboración entre personas, que conforman una red internacional de más de 1.900 laboratorios en todo el mundo.

El de Puerto Williams se fundó por iniciativa de Dassault Systems y de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el Center for Bits and Atoms del Massachusetts Institute of Technology y la Fab Foundation, apoyada por la Universidad de Magallanes; gracias al patrocinio de la Municipalidad de Cabo de Hornos.

Es un laboratorio con equipamiento de punta para la fabricación digital de prototipos y productos como impresoras 3D, cortadora láser, fresadora CNC, equipos de electrónica para la producción de circuitos, estampadoras, bordadoras y una serie de herramientas y máquinas análogas. También cuenta con un incipiente Bio Laboratorio para la producción de biomateriales a partir de organismos vivos y materia orgánica.

Su objetivo es contribuir al desarrollo de la educación, ciencia, tecnología y emprendimiento de la ciudad más austral del mundo de manera sustentable, basado en recursos naturales y economía circular. Por medio de la creación de una cultura digital en un contexto sin conexión a buen internet, combinada con el quehacer y necesidades locales.

“Estar ubicado al fin de la cadena de suministro mundial y en la reserva mundial de la Biosfera Cabo de Hornos, hacen de este Laboratorio un espacio único en el mundo para la conformación de nuevos modelos productivos enfocados en la urbanización digital”, dijo Anna Sofía De la Maza Coordinadora General del FabLab Austral.

Hoy se desarrollan actividades con los niños y niñas del Liceo Donald Mc Intyre Griffiths, y talleres abiertos a la comunidad. También se encuentra abierto al público para quienes quieran prototipar ideas o desarrollar proyectos de investigación.

Para más información pueden visitar el sitio web www.fablabaustral.org