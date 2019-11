Amanda Tréllez, famosa cantante que va y viene, como las olas del estrecho

Por Mario Isidro Moreno

Las melodiosas voces magallánicas han desparramado sus notas musicales a lo largo de todo Chile e incluso han traspasado las fronteras patrias.

Solistas, tríos, grupos, etc. deleitan con sus canciones a distintos públicos que han aclamado sus exitosas presentaciones.

La propietaria de una de estas voces, Amanda Tréllez Villarroel, ha regresado a su lugar de origen para cantar los recuerdos, unida a otras muchachas del ayer que juntas cursaron estudios en el Liceo de Niñas de la ciudad de Punta Arenas.

Nació en el barrio sur, en la casa familiar ubicada en calle Chiloé Nº1627 esquina Paraguaya y la ubicamos justamente en el hostal de Guido Matic, en el sector de sus amores, para que nos diera a conocer su interesante vida.

“Al nacer, los tres hermanos, Jorge, Víctor y yo, fuimos atendidos por la matrona Estercita Céspedes. Cuando mi madre me dio a luz, la profesional experta en partos llevó a su hijita, también de nombre Ester, que posteriormente trabajó en los radioteatros que se transmitían por radio Voz del Sur. La pequeña, al percatarse que había llegado al mundo una nueva muchachita, rogó: -que le pongan Amanda. Y, como mi madre no tenía ningún nombre elegido aún para mí, aceptó la sugerencia de la niña y me bautizó así”.

“Mi padre fue, Jorge Tréllez Díaz, ancuditano, vino a Punta Arenas a los 14 años y se dedicó a la marina mercante; y mi madre Victoria Villarroel, portomontina, dedicada a ser dueña de casa”.

“Nuestra niñez fue maravillosa. Prácticamente el patio de nuestra casa era la calle para jugar sin problemas con los chiquillos del sector. Entretenciones no faltaban; en verano la playa que nos quedaba a dos cuadras del hogar y, en invierno, los trineos con los cuales nos deslizábamos sin problemas aprovechando el declive de las calles del barrio”.

“Mis primeros años de estudio los realicé en la Escuela 16, ubicada en calle Chiloé entre la Avenida Independencia y Boliviana, a la que asistía junto a mis primas Marta, Silvia y Nana. Esta última luego del primer día de clases corrió a contarle a mi mamá que me habían subido a un banco desde el cual yo había recitado el poema la Caperucita Roja. Se puede decir que allí comenzó mi carrera artística”.

“Como mi padre era marino, nos trasladamos por razones de su trabajo a Puerto Montt, donde vivimos cinco años. Allí estudié en el famoso colegio ‘las Pollas’, donde, curiosamente, también estudió la mediática doctora María Luisa Cordero”.

“De esa ciudad tengo el buen recuerdo de haberme hecho muy popular cantando el tema del cancionero español ‘Francisco alegre’, actuando vestida con un hermoso traje y un lindo tocado en la cabeza”.

“A regresar a vivir en Punta Arenas, ingresé al Liceo de Niñas donde terminé mis estudios”.

“Esos años los recuerdo como muy maravillosos y, hace unos días, planificamos un encuentro en esta ciudad -lo que origina mi estadía en ella- con 23 alumnas que egresamos en el año 1959, con las cuales cumplimos un excelente programa de actividades. Estas acciones significaron para mí como ponerme pilas nuevas de la mejor marca. Me energizaron el aire, el estrecho y su mar, la característica especial de la construcción y su gente. Estoy pensando seriamente en quedarme”.

Sus hermanos

Al hablar de sus queridos hermanos, que muchos magallánicos recuerdan, dice:

“Tuvimos como profesor musical a don Tulio Meneses, oriundo de la Región de Valparaíso. A los tres hermanos nos descubre artísticamente Antonio Benedicto y termino haciendo un programa de 3 a 5 de la tarde en radio La Voz del Sur que se llamó “De mujer a mujer”. Luego estuve en radio Austral, con Josesito Scarpa”.

“Víctor, muy mateo, eligió la carrera docente, fue profesor de inglés y también estuvo en la locución, pero su gran característica folclórica la marcaba que es un gran bailarín de cueca. Por su parte, mi hermano Jorge, tomó la guitarra cuando niño y no la soltó más; fue su compañera toda la vida y hasta que al final, casi ciego, la tuvo como su fiel amiga. Tengo la impresión que él preparó ‘La Pincoya’ como una especie de lugar especial para recibir a sus amigos”.

Una aventura en la música

“Yo admiraba a Sonia Danielovic, vecina mía del barrio, que cantaba en programas infantiles de las radios Austral, Voz del Sur y Polar. Nos hicimos amigas y me llevó a la radio a cantar y de ahí no paré”.

Sonia Danielovic, acompaña a Amanda Tréllez en estos recuerdos y se encarga de narrar la historia de su participación como dúo en un concurso y la posterior carrera artística de ambas.

“La empresa Indus Lever, fabricante de detergente para el lavado de ropas, realiza un concurso a nivel nacional, en el cual deben participar dúos cantando música folclórica chilena. El evento era auspiciado por los productos Perlina y Radiolina y en Punta Arenas, los encargados de realizar el certamen que elegiría al dúo que representaría a Magallanes, eran Antonio Benedicto y Jorge Bavarovic”.

“Se publicó un inserto en la prensa Austral y al tomar conocimiento determinamos presentarnos al concurso”.

“Contábamos con alrededor de 15 años de edad.

Nos presentamos junto a varios dúos regionales y el jurado determinó que nosotras fuimos las ganadoras, por lo cual debimos viajar a Viña del Mar, donde se realizaría la final nacional. Nos acompañó Víctor, hermano de Amanda. Los ensayos los realizamos con el otro hermano, Jorge, quién realizó los arreglos musicales para el tema ‘Mi caballo blanco’ de Francisco Flores del Campo y popularizado por los Huasos Quincheros”.

“Participaron 34 dúos en el certamen que se realizó en la ciudad jardín en una sola noche, al término del cual también resultamos triunfadoras representando a Magallanes”.

“El premio recibido fue medio millón de pesos, una hermosa guitarra y un ramo de flores. Nos repartimos 250 mil pesos a cada una. Desde ese momento fuimos conocidas como el dúo Perlina y Radiolina y, al resultar triunfadoras, ganamos un contrato para estar un mes cantando en radio Cooperativa. Regresamos a Punta Arenas y luego viajamos para cumplir con el compromiso radial”.

“Con el dinero del premio yo le compré a mi familia algunas cosas para el hogar; una máquina de coser para mi madre y al resto se lo di a mi papá, lo mismo que hizo Amanda”.

“Realizamos varias presentaciones importantes, acompañadas por el músico Polanco y también en una oportunidad con el dúo Rey Silva”.

“A Antonio Contreras, famoso representante de artistas, entre otros de Ester Soré, le encantó el dúo y quiso ser nuestro manager. Nos mandó a sacar fotos de estudio, las que nunca vimos, porque no se concretó este proyecto con el cual estuvimos a punto de grabar un disco”.

“Acostumbradas ya a ser acompañadas por grandes músicos no aceptábamos cualquier guitarrista a nuestro lado. En una ocasión nos presentaron en un local, pero no teníamos acompañamiento y dos conscriptos de la platea se ofrecieron de voluntarios pero nosotras estimando que no eran de buena calidad, huimos del lugar corriendo por las calles con nuestros vestidos de folclore”.

“En Punta Arenas nos acompañaron Jorge Tréllez, Mario Cárcamo y también Jorge Barguetto”.

Amanda Tréllez continúa en la música al separarse de su gran amiga Sonia Danielovic.

“Formamos el conjunto Los Reales, integrado por mi hermano Jorge, Emir Valenzuela y Mario Cárcamo y yo. Con este grupo ganamos un concurso cuyo premio era concurrir a la capital para actuar en radio Portales por 15 días. Allá estuvimos actuando en importantes escenarios como por ejemplo El Escorial. Alojábamos en la residencial Magallanes hasta donde concurrían folcloristas a conversar con nosotros. Recibimos en esos días la visita de los integrantes del conjunto Cuncumén en cuyo repertorio estaba una canción que nosotros también interpretábamos”.

“Llega la hora de enamorarme y contraigo matrimonio con Milostiv Jalil Trebotic, cuyo padre tenía un almacén en el barrio. Lo conocí en la radio pero él trabajaba en el Banco del Estado. Tuvimos dos hijos, Rodrigo, que vive en Costa Rica y me dio la dicha con el nacimiento de dos nietos, Baltazar y Josefina. Mi hija Daniela, amante de los animales y fanática de los perritos (tiene 6)”.

“En el año 1975 me traslado a la capital y me establezco allí, donde luego de 9 años de casada, quedo viuda, motivo por el cual mi madre viaja a Santiago a fin de quedarse conmigo en una bendita compañía de 20 años”.

“Me he dado cuenta que es muy fuerte el arraigo que los magallánicos tienen con su tierra y eso me sucede a mí y este sentimiento lo he plasmado en una canción que compuse a mi lugar natal, que en parte dice: “Ay, Punta Arenas, yo te quiero preguntar/¿Qué tienes tú distinto a otras ciudades?/tus fuertes vientos tendrían que pesar/y esta añoranza se mantiene siempre igual/tu intenso frío tendría que restar/ y ese cariño se acrecienta más y más/me diste todo, todo para ser feliz/y yo te lo agradezco cantándote este vals/ y a medianoche, nieve, lluvia, viento y frío/a cuatro voces acompañan mi cantar/este mensaje yo quisiera perpetuar/ es Punta Arenas, tierra singular/unamos fuerzas para engrandecerle/y que realmente sea la Perla Cruz del Sur”.