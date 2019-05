Amar irá por su reelección y apoya a Paredes como candidato a gobernador regional

– Representante “no sólo de la Udi sino de la coalición de gobierno”, anunció un trabajo con los presidentes de los partidos para enfrentar los próximos desafíos eleccionarios.

Sandra Amar Mancilla irá por su reelección. Así lo confirma a El Magallanes la diputada que está contenta porque la Udi es un partido relevante a nivel nacional y regional y aseguró que apoya al actual alcalde de Puerto Natales, Fernando Paredes, para que sea el candidato para el cargo de gobernador regional.

“Es un líder natural y creo que hay unanimidad en señalar que es el mejor candidato para presentar a esa elección. Es un líder político y ha hecho una muy buena gestión en Natales. Creo que aglutinaría al sector”.

Sin embargo y respondiendo una pregunta, dijo que, si se dan las condiciones, cree que “es bueno realizar primarias porque sirven para medir como está el sector, como coalición y cómo están las fuerzas políticas al interior”.

Sandra Amar valora el trabajo que está realizando el intendente José Fernández, destacando que lo conoce desde su ejercicio en cargos anteriores. “Lo acompaño siempre que así se me solicita porque es muy importante el apoyo parlamentario en el quehacer regional. Tenemos la mejor de las relaciones porque consideramos que tenemos que cumplir con las expectativas que tiene la ciudadanía y con los proyectos que se impulsan en el Plan Regional”, aseveró.

– Se dice que el Presidente aprovecharía su cuenta pública para cambiar el gabinete. ¿Ud. cree que sea una buena oportunidad para darle representación al Pri en el gabinete regional?

– “La verdad es que la conformación del gabinete regional no es atribución mía, ya que es del Ejecutivo, así es que yo creo que es la máxima autoridad regional la que debe responder. Pero no sé si estará dentro de la intenciones del intendente hacer un cambio de gabinete. Siempre he señalado que los cargos de confianza duran hasta que dura la confianza de la autoridad. Cuando asumimos esos cargos tenemos que estar dispuestos a presentar la renuncia cuando se nos solicita”.

Amar defiende su votación a favor de que se legisle en torno al proyecto presentado por el Ejecutivo sobre reforma de pensiones. “Uno sí puede hacer indicaciones al proyecto. Después de esas indicaciones que pueden o no ser incorporadas y cuando que se presenta el proyecto definitivo, tú votarás si estás de acuerdo o no. El no votar a favor significaba no querer sentarse a conversar y postergarlo por un año más”, apuntó.

– ¿Cómo recibe las acusaciones de haber sido gestora de la entrada o salida de algunas autoridades locales?

-“Cuando se hacen designaciones de autoridades a todos los actores políticos relevantes se les consulta su opinión y eso siempre ha sido así. Y yo represento una coalición, fui elegida por votación popular, soy la parlamentaria de Chile Vamos por lo tanto estoy dentro de ellos. Eso no significa que yo tenga la facultad de poner o sacar gente. Esa es facultad del Presidente y de los ministros. Cuando se pide la renuncia a una autoridad de confían es porque se siente que no ha cumplido con la gestión”.

-Se le cuestionó por el nombramiento de su hijo en la seremi del Deporte.

-“Es una competencia que tiene la seremi y el ministerio y se ajustaron a la legalidad con esta contratación. Y aunque no voy a hablar de mi hijo porque no corresponde, tiene el currículum y cuenta con todas las competencias para desempeñar el trabajo que está realizando. Pero es la seremi la que en su oportunidad dio a conocer cómo se dio esta contratación. Y me acuerdo que salieron voces, entre ellas las de la Anef, y ellos estaban en su justo derecho, cumplen con su rol. Hicieron las presentaciones a los organismos respectivos y cada uno está cumpliendo el rol que le corresponde”.