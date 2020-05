Amor en tiempos de pandemia: los moteles vuelven a abrir sus puertas

– Medidas de seguridad extremas, precios especiales para la madrugada y la esperanza de un repunte, son parte de este reinicio de actividades en Punta Arenas.

Es casi mediodía y en el motel Doco´s Moments se encuentran ocupadas cuatro de las ocho habitaciones disponibles. La cifra no es nada despreciable, considerando que acaba de reabrir tras permanecer un mes sin atención debido a la emergencia sanitaria.

La mucama de turno, Nicole Soto, se lleva las sábanas de la pieza que se acaba de desocupar. Luego vendrá la limpieza de las manillas, ventanas, teléfonos, enchufes y todo lo que esté en la habitación.

Nicole, quien porta mascarilla y guantes, cuenta que desde que volvieron a abrir les ha ido mejor que antes de la cuarentena y las restricciones producto del Covid-19, en gran parte gracias a sus promociones.

“Nos ha ido súper bien, incluso mejor que antes que ocurriera todo esto. La gente viene siempre, sobre todo en la noche. Y es que ahora sacamos una promoción que cuesta 20 mil pesos desde las 21 horas hasta las ocho de la mañana, por el toque de queda. La gente lo ha aprovechado. Por lo menos, a nosotros nos ha ido muy bien con esto, la gente ya sabe que tiene que llegar máximo a las nueve y media para poder cerrar el portón, y el lugar se llena”, explicó ella.

Hacia Carrera Pinto

Otro motel que ha diseñado el mismo plan es el que se ubica en calle Carrera Pinto, frente al gimnasio de Carabineros. Reabrieron sus puertas el pasado 8 de mayo, y casi a la una de la tarde se pueden ver que tres de sus cinco habitaciones están ocupadas. Al igual que su competencia, sacaron un precio especial para la noche y tomaron nuevas medidas de limpieza.

Su administradora, Patricia Alarcón, cuenta que a pesar de estos nuevos precios no les ha ido tan bien como esperaban. “Sacamos una promoción para pasar la noche que cuesta 30 mil pesos hasta las once de la mañana. La gente viene más de noche, pero aún así no nos ha ido tan bien”.

Sobre las medidas sanitarias, señala que “aunque este lugar siempre se ha caracterizado por lo limpio, ahora cada vez que sale un cliente se limpia todo y se cambian hasta las almohadas. Algunos pueden decirme exagerada, pero prefiero eso que lamentar algo en el futuro”.

Al Barrio Croata

Mientras un auto color blanco ingresa al Motel Secretos, en el Barrio Croata, una mucama del lugar termina de hacer aseo en unas de las habitaciones. Al igual que los lugares anteriores, la limpieza se ha vuelto lo más importante desde que volvieron a funcionar el primer día que se levantó la cuarentena.

Su administradora, Carolina Rojas, afirma: “Antes de volver, hicimos una reunión para ver las medidas preventivas y saber cómo el virus se podía contagiar. Establecimos un protocolo donde las mascarillas y guantes son obligatorios en el momento de salir de la recepción. Además, se desinfecta toda la habitación. Para evitar problemas tratamos de pensar que todo puede estar contagiado y hacer mejor la limpieza. Las sábanas y todo lo de la cama se guarda en una bolsa aparte y se limpia de forma separada”.

Pero, al igual que el motel de Carrera Pinto, Carolina se ha visto muy complicada durante este tiempo. “Estuvimos un mes cerrado y tuve que recurrir a la ley de protección al empleo porque no podía pagar los sueldos. Ahora cuando reabrimos, partimos como caballo, pero ahora nos hemos estancado. Y eso que tenemos una promoción de 30 mil pesos para que vengan toda la noche, pero igual hemos tenido una baja de público”, lamenta.