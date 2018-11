Andrés Mansilla Muñoz, vicerrector de Investigación y Postgrado de la Umag, aborda el recorte de recursos: “Esto es un castigo más porque hoy la ciencia relevante a nivel mundial viene de regiones como la nuestra”

En su opinión “debe haber una preocupación transversal, un movimiento en nuestra Región de Magallanes y Antártica Chilena, no sólo de la Universidad de Magallanes sino de las autoridades del gobierno regional, ellos tienen que ayudarnos a pelear porque esto no puede ser”.

En plena discusión del proyecto de Ley de Presupuesto 2019 en el Congreso, una de las glosas que ciertamente provocarán más de un dolor de cabeza al actual gobierno es la disminución de más de $32 mil millones en el presupuesto de Ciencia, Innovación y Tecnología. Desde el mundo académico han manifestado su preocupación y rechazo ya que esto representa un 4,6% menos que en 2018, e incluso han argumentado que las capacidades de desarrollo de un país se ven seriamente limitadas por la baja inversión en este ítem que sólo alcanza un 0,36% del Pib (Producto Interno Bruto), muy por debajo del 2,6% promedio de la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico).

Sobre este tema, el vicerrector de Investigación y Postgrado de la Universidad de Magallanes, Andrés Mansilla Muñoz dijo que esto le parecía una muy mala señal ya que en sí el presupuesto para ciencia y tecnología en Chile ya era bajo en comparación con la Ocde. “Las 27 universidades que integran el Consejo de Rectores están preocupadas por esta reducción ya que había un compromiso de que la ciencia impactara en el desarrollo del país y sobre todo de las regiones y no vemos de qué forma esto se va a llevar a cabo, si no existe voluntad del gobierno de impulsar la ciencia, tecnología, innovación, el desarrollo y la transferencia”, reclamó.

Planteó que era altamente contradictorio que se invirtiera en la formación de doctores y científicos de alto nivel y que después cuando éstos volvían a Chile no tuvieran dónde emplearse y esto no es porque las universidades no quisieran, sino porque no contaban con los recursos para contratarlos. “Cómo nosotros vamos a cambiar la situación de ser un país exportador de materias primas a un país que exporte innovación, desarrollo, un valor agregado. No podemos seguir trabajando con materias primas eso ya está demostrado, pero Chile no hace esfuerzos para contrarrestar esa situación, sigue viviendo de los recursos que se extraen, en el caso de los recursos marinos de las poblaciones naturales, porque no hay cultivo, no hay repoblamiento, no hay nada”, puntualizó.

El vicerrector de Investigación y Postgrado añadió que la preocupación del mundo académico se agudizaba ante la creación del Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación y cuya implementación quedaba en entredicho en las condiciones presupuestarias actuales. “Entramos ante un nuevo ministerio sin ninguna expectativa, esto es frustrante”, apuntó.

Finalmente sostuvo que esto impactaba en todo lo que significaba investigación subantártica, antártica, en temas claves relacionados con biomedicina, ciencia antártica, la innovación en productos marinos, investigaciones en salud, en cambio climático, etc. “Creo que debe haber una preocupación transversal, un movimiento en nuestra Región de Magallanes y Antártica Chilena, no sólo de la Universidad de Magallanes sino de las autoridades del gobierno regional, ellos tienen que ayudarnos a pelear porque esto no puede ser. Pienso que esto es un castigo más porque hoy día la ciencia relevante a nivel mundial viene de regiones como la nuestra, hoy el laboratorio para estudiar los efectos de los cambios globales es la Región de Magallanes, por lo tanto de nuevo nos castigan. Necesitamos de mayor inversión porque de esa forma no vamos a descentralizar la ciencia que tanta falta nos hace”, sentenció.