Andrés Mansilla: “Tenemos que seguir avanzando porque la investigación que se hace en la Umag es un patrimonio de la región y del Estado”

La autoridad universitaria indicó que, producto de la pandemia, se han visto perjudicados proyectos antárticos, que han debido aplazarse, mientras que la labor en centros, se realiza con turnos éticos.

Aunque la pandemia por Covid-19 esté lejos de desaparecer, las investigaciones no pueden detenerse, más aún cuando representan importantes aportes al mundo científico y, además, cuentan con una fuerte inversión. En el caso de la Universidad de Magallanes, algunos proyectos se han visto afectados, pero el trabajo en general, continúa, a través de las distintas maneras que el estado de emergencia permite.

El vicerrector de Investigación de la Umag, Andrés Mansilla, detalló el estado en que se encuentran los procesos, en las distintas áreas. Es así como en el área antártica-subantártica, “tuvimos que interrumpir una expedición hacia el círculo polar, donde íbamos a levantar sensores que habían estado midiendo un año en diferentes estaciones desde bahía Fildes hasta el círculo polar bahía Margarita, y tuvimos que volver porque justo se había decretado el estado de emergencia y, por lo tanto, esas son investigaciones que quedan pendientes, porque esos sensores continúan midiendo”. Eso sí, de inmediato advirtió Mansilla, “que no tengan salidas a terreno no significa que no se estén desarrollando, pues hay muchos datos que deben ser analizados, publicaciones, papers que tienen que ser escritos y que deben ser enviados a pares externos para revisión y publicación. Siguen funcionando porque, además, estamos conectados con todo el sistema de investigación en Chile, con la seremi de la macrozona austral y el ministerio”.

Asimismo, hay centros que han debido continuar desarrollando su labor. “Tenemos cultivos en bahía Laredo que se mantienen vivos, como el de los erizos, porque ahí hay mucha inversión del Estado que nos ha permitido avanzar en proyectos que involucran nuevas dietas para incrementar los stocks de erizos para la región, donde participan empresas del rubro y que nos interesaría que los pescadores artesanales repoblen poblaciones de erizos, eso no se puede perder, por lo tanto, se han solicitado salvoconductos para que investigadores hagan turnos éticos y se pueda mantener la alimentación, flujo de agua, temperaturas monitoreadas, porque hay demasiados fondos invertidos y tenemos que seguir avanzando, porque la investigación que se hace en la Umag es un patrimonio de la región y del Estado”, enfatizó el vicerrector de Investigación.

Desarrrollo del área

de la Psicología

Andrés Mansilla también valoró el desarrollo del área de Psicología, en la que los doctores, Claudia Estrada y Rodrigo Cárcamo, “están trabajando en conjunto con los investigadores del Cadi, el Servicio de Salud, para ver cómo psicológicamente se entiende lo que ocurre y se apoya a quienes lo requieran. Es un trabajo que muchas veces es invisible, pero que está presente”. El Cebima es otro de los centros, que se encuentra postulando iniciativas en el contexto de la investigación por el Covid-19, en lo referido a su prevención, tratamiento y áreas en las que afecta.

En cuanto a lo que resta por realizar, a nivel nacional, Andrés Mansilla detalla que se debe discutir cómo apoyar a los estudiantes de postgrado, magíster y doctorado para mantener sus becas, pues cuentan con tesis en desarrollo; también, que algunos laboratorios sigan funcionando, “estamos buscando todas las formas para que estos estudiantes puedan ir a laboratorio, con todos los protocolos que les permitan mantenerse sanos”, indicó el vicerrector.

En este contexto de la pandemia, Andrés Mansilla puso especial énfasis en el Centro Asistencial Docente y de Investigación, Cadi, específicamente en el laboratorio para estudios de PCR. “Esa fue una iniciativa de los vicerrectores de investigación, en conjunto con el Ministerio de Ciencias, y sus respectivas seremías, que se asociaron a los servicios de Salud y hospitales clínicos, porque ese es nuestro rol. Por eso la universidad no es solamente docencia, sino que tenemos que ayudar con investigación de alto estándar a disminuir o satisfacer necesidades que la población tiene”, recalcó Mansilla.

En términos de financiamiento, el vicerrector de Investigación es claro que los presupuestos variaron, respecto de lo planificado. “Estamos en una crisis que es de todos y eso trae prioridades, aunque para mí como científico, la ciencia tiene que estar presente para satisfacer las crisis que hay, obviamente hay toda una reestructuración de costos, que tiene que ver con lógicas también, por ejemplo, el financiamiento para viajes internacionales está suspendido. Tenemos que ser integradores sobre lo que se defina en la institución; becas, compras de computadores, viajes, ampliaciones de infraestructura, tienen que verse con resguardo, porque estamos viviendo una crisis que es de todos”, finalizó.