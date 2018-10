Anef advierte que realizarán paro nacional si hay despidos arbitrarios e injustificados

En el marco de un llamado a movilización y protesta ascendente como respuesta a los despidos masivos realizado por la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) y que en la Región de Magallanes y Antártica Chilena han afectado a 21 personas, la presidenta regional del gremio, Doris Sandoval, entregó ayer una carta en la Oficina de Partes de la intendencia donde se le recuerda a la primera autoridad que los funcionarios públicos que trabajan en esa repartición, en la gobernaciones provinciales, en las secretarías regionales ministeriales y direcciones regionales de los servicios públicos cumplían con todas la exigencias para servir en sus cargos y que ninguno de ellos sobraba, por lo que esperaban que aquí al 30 de noviembre se concretara de forma normal la tramitación de las prórrogas de contrato en su totalidad, basándose en una decisión de carácter regional e independiente de las influencias centralistas.

Sandoval agregó que lo que estaban haciendo era advertir a la autoridad que no aceptarán despidos injustificados ni arbitrarios. “De ocurrir esto, se van a encontrar con la respuesta de una organización en pie de lucha. Por cierto, nosotros no descartamos el diálogo con la autoridad para exigir la reconsideración de los casos si es que se produce alguno, pero, de ocurrir lo contrario tal como lo acordamos en la asamblea nacional de la Anef, vamos a decretar un paro indefinido de actividades”, advirtió.

La dirigenta fue enfática al señalar que le pedía a la intendenta que pensara más de una vez al momento de tomar una decisión arbitraria e injustificada. “Nosotros lo que estamos dando es un gesto que tiene que ver con la defensa de la estabilidad funcionaria, pero también estamos poniendo la atención a que, cuando se reduce un puesto en la administración pública, lo que ahí también está comenzando a suceder es que disminuye la capacidad del Estado de hacerse cargo de las prestaciones sociales a la propia comunidad”, subrayó.

Rechazo a propuesta

Doris Sandoval se refirió a la reforma del sistema de pensiones anunciada por el Presidente Sebastián Piñera, la que tiene como objetivo mejorar la calidad de las jubilaciones. Entre los pilares propuestos por el gobierno está el aporte adicional y mensual de 4% del sueldo de cada trabajador, que será financiado por los empleadores. Además, se fortalecerá el Pilar Solidario, el cual crecerá gradualmente hasta llegar a un 40% y va a pasar del 0,8% actual a un 1,12% del Pib.

“Como Anef en la última asamblea nacional definimos nuestra posición y lo que nosotros queremos es un nuevo sistema de pensiones. Nosotros no aspiramos al mejoramiento del actual sistema, no creemos en la capitalización individual, no creemos que esto deba seguir siendo administrado por entidades que finalmente han lucrado con los recursos de las personas. Por tanto, tal como sucedió con el gobierno anterior, lo anunciado ahora por el Presidente Piñera se aleja profundamente de la mirada que nosotros tenemos del sistema de seguridad social. Nosotros estamos por el término de las AFP, por lo tanto las propuesta no nos satisface”, sentenció.