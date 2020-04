Anef Magallanes calificó de “irresponsabilidad criminal” el llamado a retomar labores presenciales

De autoridades de servicios Trabajadores de la municipalidad de Punta Arenas, en tanto, también calificaron de “criminal” esta medida y advirtieron que el municipio no tiene zanjado un protocolo interno sanitario que regule el modus operandi por el brote de Covid-19

La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales de Magallanes anunció su preocupación sobre el anuncio de los directores de servicios públicos como el Registro Civil, Fonasa y Junji para que sus trabajadores retomen sus labores en las oficinas a partir de este lunes.

Anef acotó que esta medida pasaría a llevar, incluso, la cuarentena total y obligatoria en que se encuentra la comuna desde el jueves 2 y hasta el 23 de abril.

“Ha dejado al descubierto las grandes brechas sociales que tenemos y, por otro lado, las medidas adoptadas por el gobierno, como la recién descrita, siguen evidenciando que su única prioridad es el resguardo de los intereses económicos, por sobre la protección de la salud y la vida de los chilenos”, describieron desde Anef la forma de operar ante la crisis sanitaria.

Además, denunciaron que “los edificios públicos no han sido sanitizados, no hay garantías de que los trabajadores que retomen sus funciones el lunes tengan los implementos necesarios para protegerse, tales como guantes, mascarillas”.

Por último, Anef Magallanes llamó “a resistir las presiones y rechazar la pretensión de usar a los servicios públicos como excusa para avanzar en una falsa ‘normalización’ que solo puede implicar profundizar el riesgo de extensión del contagio y transformarse en un sombrío trueque entre vidas y economía, entre priorizar la salud o el empleo”. De esta forma, también denunciaron que “llamar a los trabajadores a hacer caso omiso a la cuarentena total y obligatoria vigente hasta el 23 de abril en la comuna de Punta Arenas es una irresponsabilidad criminal”.

Municipales: “medida criminal”

Nada de bien recibida ha sido la instrucción del Presidente Sebastián Piñera para que los funcionarios públicos retomen su trabajo presencial.

La asociación gremial que agrupa a los trabajadores de la Municipalidad de Punta Arenas, Astramupa, calificó la medida como «criminal», de «absoluto despropósito» y que «demuestra el nulo interés por parte el Gobierno de cuidar la vida y salud de sus ciudadanos, poniendo, una vez más, intereses económicos por sobre los de las personas».

A través de un comunicado, que lleva la firma del presidente de la organización, Jorge González, y de su secretario, Danilo Cárdenas, se señala que la decisión «resulta contraria a lo que se ha manifestado por parte de las propias autoridades del ámbito de la Salud, que han declarado, en forma reiterada, que se espera el peak de los contagios con el denominado coronavirus a fines del mes de abril, por lo tanto, que los funcionarios públicos retomen sus labores presenciales, implica, necesariamente una forma de normalizar a la fuerza la situación que ocurre en nuestro país».

Agregan que el teletrabajo que desarrollan los funcionarios municipales responde a una orden de servicio emanada directamente de la Contraloría General de la República «por lo tanto, siendo las municipalidades entidades autónomas, la instrucción emanada desde la presidencia no resulta vinculante para el personal municipal, por lo tanto, los asociados al gremio que suscribe no abandonarán su actual forma de prestar servicios. Sin embargo, manifestamos nuestro apoyo a los demás funcionarios públicos».

Los dirigentes advirtieron que «la Municipalidad de Punta Arenas no tiene zanjado un protocolo interno sanitario que regule el modus operandi por el brote de Covid-19, por lo tanto no están dadas las condiciones para que retornen masivamente los funcionarios municipales de manera presencial a sus puestos de trabajo, asunto que hemos en tres oficios advertido a la autoridad comunal y concejales».